عبور 51 سفينة قناة السويس اليوم بحمولة 3 ملايين طن

الإسماعيلية – السيد فلاح

أعلن الفريق مهاب مميش، رئيس هيئة قناة السويس ورئيس الهيئة العامة الاقتصادية لمنطقة القناة، أن قناة السويس شهدت اليوم الثلاثاء، عبور 51 سفينة، بحمولة 3 ملايين طن سفن حاويات من الاتجاهين.

وكشف تقرير رسمي من هيئة قناة السويس، أن قافلة الشمال شهدت عبور 31 سفينة بحمولة 1.7 مليون طن، وأن أكبر حمولة كانت من نصيب سفينة الحاويات "un winner" التى ترفع علم هونج كونج، بحمولة 149.6 ألف طن، قادمة من تركيا ومتجهة إلى السعودية.

وعبرت 20 سفينة من اتجاه الجنوب "القناة الجديدة"، بحمولة 1.3 ألف طن، وأكبر حمولة كانت من نصيب سفينة الحاويات "OOCL GERMANY" التى ترفع علم هونج كونج، بحمولة 159 ألف طن، قادمة من سنغافورة ومتجهة إلى قبرص.