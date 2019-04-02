طرح 50 مشروع للاستثمار الزراعى بالوادى الجديد.. و"رى الخارجة" يصلح أعطال الآبار

الوادى الجديد – فريق المحافظات

أعلن محافظ الوادى الجديد، اللواء محمد الزملوط، اليوم الثلاثاء، عن طرح 50 مشروع متنوع للاستثمار الزراعى فى 3 مراكز إدارية بالمحافظة.

وقال الزملوط فى ببان له، إن طرح هذه المشروعات أمام الشركات ورجال الأعمال والمستثمرين والأفراد المتخصصين فى مجال المشروعات الزراعية بنظام المزايدة العلنية.

وأضاف المحافظ، أن المشروعات المطروحة ذات مساحات متنوعة فى مناطق " الخارجة – الفرافرة – الداخلة"، على أن تطرح الأراضى للإيجار بقصد التمليك، ويتولى الراغبون فى التقدم للمشروعات شراء كراسات الشروط من صندوق استصلاح الأراضى بمدينة الخارجة، وتعقد جلسات المزايدة العلنية يومى الاثنين والثلاثاء، 15، 16 أبريل الجاري.

من ناحيه أخرى، أجرى المهندس أحمد محمد على، مدير عام محطات طلمبات الخارجة بمحافظة الوادى الجديد، جولة ميدانية للمرور على بعض مواقع الآبار التابعة للإدارة تضمنت بئر الخارجة 30، حيث تم رفع البئر وإصلاح ما به من عطل مفاجئ بالموقع وتم تشغيله فى نفس اليوم، كما قام بالمرور على آبار جناح 12 ،3، الخارجة 20،8،7 لتفقد حالة التشغيل.

وقال "على" فى بيان له، إن هذه الجولات تنفيذا لتعليمات المهندس منصور إبراهيم سيد رئيس الإدارة المركزية للمياه الجوفية لجنوب الصحراء الغربية بضرورة المتابعة ومرور كل المستويات الإشرافية على الآبار، للوقوف على حالة التشغيل ومتابعة أطقم الصيانة فى الإصلاح الفورى للأعطال وتشغيل الآبار للإيفاء بالاحتياجات المائية للزمامات المترتبة على الآبار وطبقا للمدون بسجلات إدارات المياه الجوفية وضبط ساعات التشغيل.

وأضاف "على"، أنه تم اتخاذ التدابير اللازمة لمواكبة موسم النضج للمحاصيل الشتوية وخاصة المحصول الاستراتيجى الأول (القمح) وتأثر المحصول كما ونوعا بانتظام الرى وتنفيذا لتوجيهات الوزارة بضرورة الاستعداد الجيد لفترة أقصى الاحتياجات.



أعمال إصلاح أعطال آبار زراعية بالمركز (8)



أعمال إصلاح أعطال آبار زراعية بالمركز (1)



أعمال إصلاح أعطال آبار زراعية بالمركز (2)



أعمال إصلاح أعطال آبار زراعية بالمركز (3)



أعمال إصلاح أعطال آبار زراعية بالمركز (4)



أعمال إصلاح أعطال آبار زراعية بالمركز (5)



أعمال إصلاح أعطال آبار زراعية بالمركز (6)