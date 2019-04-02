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ضبط موظف أثناء تنقيبه عن الآثار بمنزله فى القناطر الخيرية

الثلاثاء، 02 أبريل 2019 11:58 ص
ضبط موظف أثناء تنقيبه عن الآثار بمنزله فى القناطر الخيرية القبض على متهم - أرشيفية
القليوبية - نيفين طه
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ألقت مباحث القليوبية، القبض على موظف، لقيامه بالتنقيب عن الآثار بمنزله بدائرة مركز شرطة القناطر الخيرية، وتم التحفظ على المتهم وأدوات الحفر وتولت النيابة التحقيق.

تلقى المقدم مروان الحسينى رئيس مباحث مركز القناطر الخيرية، إخطاراً من عمليات النجدة بقيام بعض الأشخاص بالحفر والتنقيب عن الآثار بمنزل عشوائى مقام بالطوب الأحمر بناحية شلقان – دائرة المركز .

جرى إخطار اللواء هشام سليم مدير المباحث الجنائية بالقليوبية، والعميد يحى راضى رئيس المباحث الجنائية، وعلى الفور انتقل مأمور وضباط وحده مباحث المركز، وأمكن ضبط المدعو "منتصر. ز ا" 45 سنة، موظف بالشركة المتحدة للصناعات الغذائية ومقيم شلقان – دائرة المركز، حال قيامة بأعمال حفر وتنقيب عن الآثار داخل منزله المكون من طابق واحد على مساحه 65 متر تقريباً، والمبنى بالطوب الأحمر والمسقوف بالإخشاب والصاج، وبالمعاينة تبين وجود 2 حفره بصالة المنزل الأولى بعرض 1.5 متر وبعمق 3 متر والثانية بعرض 1.5 متر وبعمق 5 متر تقريباً. 

 بمواجهة المتهم اعترف بارتكاب الواقعة، تم التحفظ على المنزل وتعيين الخدمات الأمنية اللازمة، وتحرر عن ذلك المحضر رقم 4078 إدارى مركز القناطر الخيريه لسنة 2019م، وجارى العرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيق

كما ألقت أجهزة الأمن بالقليوبية على عامل لاتهامه بترويج عملات مالية مقلده فئة 100 جنيه بالخصوص، تحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة التى تولت التحقيق.

تلقى العميد محمد سعيد مأمور قسم الخصوص بلاغا من "أحمد ص س" حاصل على دبلوم سياحه وفنادق ويعمل فنى فلاتر مياه بقيامة والأهالى بالإمساك بأحد الأشخاص حال شرائه علبة سجائر بمبلغ مالى (مقلد) بشارع الحفير – دائرة القسم.

تم إخطار مدير أمن القليوبية، وإنتقل العميد عبد الله جلال رئيس فرع البحث الجنائى، وبالفحص تبين للمقدم محمود عادل رئيس مباحث الخصوص قيام الأهالى بالإمساك بـ "محمد ف " عامل حال شرائه علبة سجائر من محل بقاله كائن بشارع الحفير ملك "وفاء م م" وبحوزته مبلغ مالى 4900 جنيه ورقات ماليه جميعها فئة المائة جنيه، يشتبه فى كونها (مقلده).

بمواجهة المتهم المضبوط قرر بتحصله على المبلغ المالى من صاحب محل خاص ببيع التحف والانتيكات بالقاهرة، وجرى التحفظ على المبلغ المالى، تحرر عن ذلك المحضر رقم 1988 إدارى قسم الخصوص لسنة 2019م. 

 


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