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ضبط تشكيل عصابى تخصص فى سرقة السيارات بالغربية والمنوفية

الثلاثاء، 02 أبريل 2019 11:38 ص
ضبط تشكيل عصابى تخصص فى سرقة السيارات بالغربية والمنوفية حبس -ارشيفية
الغربية - مصطفى عادل
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تمكن ضباط إدارة البحث الجنائى بمديرية أمن الغربية، بالتنسيق مع الأمن العام من ضبط 4 متهمين مسجلين جنائيا كونوا تشكيلا عصابيا فيما بينهم، تخصص فى سرقة السيارات، واعترفوا بارتكابهم 7 وقائع سرقات.

وتوصلت معلومات وتحريات إدارة البحث الجنائى بمديرية أمن الغربية بالتنسيق مع قطاع الأمن العام لقيام 4 أشخاص لثلاثة منهم "معلومات جنائية" بتكوين تشكيل عصابى فيما بينهم تخصص فى ارتكاب حوادث سرقات السيارات.

ووجه اللواء طارق حسونة، مدير أمن الغربية، بتشكيل فريق بحث لضبط المتهمين، تحت إشراف اللواء السعيد شكرى مدير المباحث الجنائية، والعميد إيهاب عطية رئيس مباحث المديرية، والعقيد وليد الصواف مفتش الإدارة المركزية بطنطا، والرائد يوسف الجندى رئيس مباحث قسم أول طنطا.

عقب تقنين الإجراءات تم استهدافهم وضبطهم بشقة ملك أحدهم بعقار كائن بدائرة قسم شرطة أول طنطا، وبحوزتهم سيارة ملاكى "مستأجرة بمعرفة الأول" وعدد وأدوات تستخدم فى نشاطهم الإجرامى.

وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب 7 حوادث سرقة بدائرة قسم شرطة أول طنطا وقسمى شرطة "ثان وثالث المحلة" ومركزى شرطة طنطا وتلا بالمنوفية والغربية بذات الأسلوب، وتم بإرشادهم ضبط المسروقات عبارة عن 6 سيارات وتوك توك، قاموا بتركها بأحد الشوارع تمهيداً لمفاوضة مالكيها على إعادتهم مقابل مبالغ مالية، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المتهمين.


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