صور.. ميركل تزور مدرسة ثانوية ببرلين.. وتؤكد احترام المهاجرين

رويترز

قامت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل بزيارة إلى مدرسة "توماس مان" الثانوية، فى العاصمة برلين، وذلك فى إطار "يوم المشروع الأوروبى".

وقد التقت ميركل مع مسئولى المدرسة وكذلك الطلاب، حيث أكدت على احترام المهاجرين واللاجئين القادمين من مختلف دول العالم، كما التقطت العديد من الصور مع الطلاب.



المستشارة الألمانية فى حديث مع الطلاب



المستشارة تتفقد المدرسة



جانب من حلقة نقاشية شاركت بها المستشارة



سيارة ميركل بعد وصولها إلى المدرسة



سيلفى مع ميركل



صور تذكارية مع المستشارة الألمانية



طالبات تلتقط صور سيلفى مع ميركل



طلاب يحيون المستشارة الألمانية



عرض غنائى احتفالا بميركل



ميركل تتحدث إلى الطلاب



ميركل تحيى إحدى الطالبات



ميركل تزور مدرسة ثانوية



ميركل تشارك فى نقاش



ميركل تصافح طالبة



ميركل فور وصولها



ميركل مع طالبتين



ميركل مع عدد من الطلاب