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الثلاثاء، 02 أبريل 2019 02:03 م
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صور.. ميركل تزور مدرسة ثانوية ببرلين.. وتؤكد احترام المهاجرين

الثلاثاء، 02 أبريل 2019 01:42 م
صور.. ميركل تزور مدرسة ثانوية ببرلين.. وتؤكد احترام المهاجرين
رويترز
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قامت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل بزيارة إلى مدرسة "توماس مان" الثانوية، فى العاصمة برلين، وذلك فى إطار "يوم المشروع الأوروبى".

وقد التقت ميركل مع مسئولى المدرسة وكذلك الطلاب، حيث أكدت على احترام المهاجرين واللاجئين القادمين من مختلف دول العالم، كما التقطت العديد من الصور مع الطلاب.

المستشارة الألمانية فى حديث مع الطلاب
المستشارة الألمانية فى حديث مع الطلاب
المستشارة تتفقد المدرسة
المستشارة تتفقد المدرسة
جانب من حلقة نقاشية شاركت بها المستشارة
جانب من حلقة نقاشية شاركت بها المستشارة
سيارة ميركل بعد وصولها إلى المدرسة
سيارة ميركل بعد وصولها إلى المدرسة
سيلفى مع ميركل
سيلفى مع ميركل
صور تذكارية مع المستشارة الألمانية
صور تذكارية مع المستشارة الألمانية
طالبات تلتقط صور سيلفى مع ميركل
طالبات تلتقط صور سيلفى مع ميركل
طلاب يحيون المستشارة الألمانية
طلاب يحيون المستشارة الألمانية
عرض غنائى احتفالا بميركل
عرض غنائى احتفالا بميركل
ميركل تتحدث إلى الطلاب
ميركل تتحدث إلى الطلاب
ميركل تحيى إحدى الطالبات
ميركل تحيى إحدى الطالبات
ميركل تزور مدرسة ثانوية
ميركل تزور مدرسة ثانوية
ميركل تشارك فى نقاش
ميركل تشارك فى نقاش
ميركل تصافح طالبة
ميركل تصافح طالبة
ميركل فور وصولها
ميركل فور وصولها
ميركل مع عدد طالبتين
ميركل مع طالبتين
ميركل مع عدد من الطلاب
ميركل مع عدد من الطلاب
ميركل وسط الطلاب
ميركل وسط الطلاب

 


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