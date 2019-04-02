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صور.. محافظ مطروح يشيد بتجربة زراعة 3 أفدنة لكل شاب

الثلاثاء، 02 أبريل 2019 04:56 م
صور.. محافظ مطروح يشيد بتجربة زراعة 3 أفدنة لكل شاب محافظ مطروح تفقد إحدى المزارع
مطروح - حسن مشالي
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أشاد اللواء مجدي الغرابلى ، محافظ مطروح، بتجربة مشروع زراعة 3 أفدنة لكل شاب، الذي  تنفذه مديرية الزراعة بمطروح فى المنطقة من فوكه شرقاً وحتى السلوم غرباً، وزراعتها بالزيتون، فى إطار دعم الدولة للشباب وتوفير مزيد من فرص العمل مع زيادة  الرقعة الزراعية.
 
جاء ذلك خلال تفقد المحافظ، لمزرعة أحد الشباب  بقرية القصر المزروعة بالزيتون على مساحة 3 أفدنة، منذ عام، معببشائر الخير بنجاح الشتلات بنسبة 100%.
 
وأكد محافظ مطروح، أنه سيتم تقديم كافة الدعم للمشروع والعمل على زيادة أعداد الشباب المستفيدين، لتحقيق أقصى استفادة من المساحة الزراعية، مع تنمية الثروة الزراعية خاصة من أشجار الزيتون  التي تعد مصدر اقتصادي كبير بالمحافظة، مع دراسة أنواع التربة الجيدة والشتلات المناسبة لزراعتها ، ومدى توافر كميات المياه اللازمة، من خلال العمل على إنشاء أبار للمياه وتحقق أقصى استفادة بالتنسيق مع جميع الجهات المعنية بالمجلس الأعلى للتنمية الزراعية  بالمحافظة. 
 
وأوضح المهندس حسين السنينى، مديرية الزراعة بمطروح، أن عدد الشباب المستفيدين فى المشروع 160 شابا على مستوى المحافظة  من بينهم 80 شابا بمدينة مرسى مطروح و70 شابا بمدينة برانى ، و10 شباب بمدينة السلوم، ويستفيد كل شاب بمساحة 3 أفدنة يتم زراعتها  بالزيتون، مع تقديم الدعم اللازم للمشروع بتكلفة نحو 22 ألف جنيه لإقامة خزان لتجميع مياه الأمطار والشتلات وغيرها لكل مزرعة.
 
محافظ مطروح تفقد إحدى المزارع ويشيد بتجربة زراعة 3 أفدنة لكل شاب (1)
 

محافظ مطروح تفقد إحدى المزارع ويشيد بتجربة زراعة 3 أفدنة لكل شاب (2)
 

محافظ مطروح تفقد إحدى المزارع ويشيد بتجربة زراعة 3 أفدنة لكل شاب (3)
 

محافظ مطروح تفقد إحدى المزارع ويشيد بتجربة زراعة 3 أفدنة لكل شاب (4)
 

محافظ مطروح تفقد إحدى المزارع ويشيد بتجربة زراعة 3 أفدنة لكل شاب (5)
 

محافظ مطروح تفقد إحدى المزارع ويشيد بتجربة زراعة 3 أفدنة لكل شاب (6)
 

 


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