صور.. محافظ بورسعيد يفتتح "ملتقى بورسعيد للتوظيف" لتوفير 2000 فرصة عمل

بورسعيد – السيد فلاح

افتتح اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، اليوم الثلاثاء، "ملتقى بورسعيد للتوظيف" الذى تنظمه الجمعية المصرية لشباب الأعمال فرع بورسعيد فى نادى الصيد المصرى بالمحافظة، وذلك على مدار يومين، فى الفترة من 2 إلى 3 أبريل الجارى.

وأشاد محافظ بورسعيد، خلال تفقده أقسام الملتقى بالشركات المشاركة والوظائف والمرتبات المتاحة، مطالبهم بتوفير وظيفة بمرتب مناسب لكل شاب حضر الملتقى للحصول على وظيفية وهو ما وعدت به الشركات.

وطالب محافظ بورسعيد من الشباب باستغلال جميع الفرص المتاحة داخل الملتقى لاسيما بأن بورسعيد تشهد وجود كيانات صناعية واقتصادية وكذلك المشروعات القومية التى تتم على أرض المحافظة بجنوبها وشرقها وغربها.

وشهد الملتقى توافد المئات من الشباب فى الساعات الأولى لافتتاحه، فى الوقت الذى بدأ عدد من الشباب فى الإجراءات الفعلية لشغل الوظائف المتاحة لبدء العمل.

ويوفر الملتقى أكثر من 2000 فرصة عمل فى 50 شركة ومؤسسة، بمرتبات تبدأ من 2000 جنيه وتتجاوز 7000 جنيه فى بعض الوظائف، وأنه تم توفير خدمة توصيل الشباب إلى مكان الملتقى والعودة بالمجان من خلال تطبيق أحدى كبرى شركات السيارات فى مصر.

وتم عمل حصر للوظائف المتاحة بالمحافظة من خلال منسق الملتقى ومنسق الجمعية ببورسعيد بمقابلات مع الشركات والمؤسسات، وتوفير مساحة عرض مناسبة لهم بمقر الملتقي، أعقب ذلك انضمام منظمة العمل الدولية، ووزارة القوى العاملة، ومركز التأهيل المهنى للملتقي، حيث تعد هذه المرة الأولى التى يشارك فيها هذا العدد من الشركات الكبرى فى ملتقى التوظيف، كما أنها المرة الأولى الذى يوفر ملتقى وظائف لأطباء، وفنيين تحليل، ومديرين عموم، ومديرين جودة لشباب بورسعيد، وليس فقط فنيين وعمال.

أشار مصطفى جبر، رئيس فرع الجمعية المصرية لشباب الأعمال ببورسعيد، إلى أن الملتقى يستهدف تعزيز إستراتيجية الحكومة المصرية وتوجيهات رئيس الجمهورية، عبد الفتاح السيسي، الخاصة بتوفير فرص العمل من قبل القطاع الخاص للشباب والخريجين، مؤكدًا على أن الجمعية مهتمة بتنظيم مثل تلك الفعاليات، بهدف مساعدة الشباب الجاد والطموح الباحث عن فرص عمل حقيقية من ناحية، وتلبية لاحتياجات الشركات والمصانع من العمالة للوظائف الشاغرة لديها.

كما استجاب محافظ بورسعيد، لطلب فتاة من ذوى الاحتياجات الخاصة للحصول على وظيفة مناسبة لها، وتوجهت "سارة محمد عبد الحميد"، من ذوى الاحتياجات الخاصة، إلى المحافظ خلال افتتاحه "ملتقى بورسعيد للتوظيف".

فتواصل محافظ بورسعيد مع ممثلى شركة ضفائر السيارات، إحدى الشركات المشاركة بالملتقى، الذين استجابوا فورًا لتعيين الفتاة، وجارى استكمال أوراقها لإنهاء إجراءات تعيينها.

وتوجهت الفتاة بالشكر للمحافظ ومسئولى الملتقى على استقبالها الرائع منذ دخولها مكان الملتقي، وقيام الشركات بمساعدتها فى استكمال السيرة الذاتية الخاصة بها، وعرض العديد من الوظائف عليها.

ومن جانب أخر منح اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد جميع المشروعات الصناعية بالمحافظة مهلة لمدة شهر لتوفيق أوضاعها بيئيًا للمشروعات المتأخرة حتى الآن عن تركيب وحدات معالجة مخلفات الصرف الصناعى قبل إلقائها فى الشبكة العامة للمحافظة.

جاء ذلك خلال الاجتماع الذى عقدة محافظ بورسعيد مع اللجنة المشكلة للمتابعة الدورية على المنشآت الصناعية بالمحافظة للتأكد من وجود محطة معالجة مياه الصرف الصناعى بها وعملها بكامل طاقتها، وكذلك متابعة التصريفات المختلفة الخارجة منها والتى تؤثر على البيئة، وذلك بحضور المهندس كامل أبو زهرة السكرتير العام للمحافظة.

وشدد محافظ بورسعيد، على ضرورة متابعة اللجنة لأنشطة المصانع وخاصة المتخصصة فى الصناعات الكيمائية لمتابعة تطبيق الاشتراطات البيئية والصحية بكل دقة فى هذه المشروعات.

كما وجه المحافظ الأجهزة التنفيذية المختلفة بمتابعة تركيب العدادات الكودية للمياه بالمشروعات الصناعية من أجل العمل على توفير المياه وتقنين الاستخدام المناسب لكل مشروع دون إهدار للمياه.



ملتقي بورسعيد للتوظيف يوفير 2000 فرصة عمل



ملتقي بورسعيد للتوظيف يوفير 2000 فرصة عمل



ملتقي بورسعيد للتوظيف يوفير 2000 فرصة عمل



ملتقي بورسعيد للتوظيف يوفير 2000 فرصة عمل



ملتقي بورسعيد للتوظيف يوفير 2000 فرصة عمل



ملتقي بورسعيد للتوظيف يوفير 2000 فرصة عمل



ملتقي بورسعيد للتوظيف يوفير 2000 فرصة عمل



ملتقي بورسعيد للتوظيف يوفير 2000 فرصة عمل