صور.. كبارى الإسماعيلية الجديدة نقلة حضارية وإنهاء للتكدس المرورى

الإسماعيلية – جمال حراجى

شهدت محافظة الإسماعيلية إنشاء أربع كبارى بداية من منطقة كيلو 2 بطريق بورسعيد وحتى شارع محمد على مرورا بمنطقة بحيرة الصيادين بتكلفة 700 مليون جنيه، بهدف القضاء على الاختناق المرورى بشارع محمد على وهو الشارع الرئيسى بالمدينة، والذى تحول إلى اتجاه واحد ذهاب وذلك بعد إنشاء هذه الكبارى، وتم تخصيص الشارع الموازى "شارع أم كثوم" إلى الإياب والعودة، بداية من الطريق القديم بمدخل مدينة الإسماعيلية من القاهرة إلى داخل المدينة وتحديدا منطقة نمرة 6، وأنفاق قناة السويس الجديدة، الأمر الذى يجعل هذه الكبارى الجديدة نقلة حضارية وحل نهائى لتكدس المرور فى وسط المدينة بالإضافة إلى سهولة الحركة للوصول للأنفاق الجديدة والتى أوشكت على الافتتاح خلال أيام.

ويقول اللواء حمدى عبدالنبى مدير مرور الإسماعيلية أنه تم الانتهاء من تطوير كافة المحاور المرورية ورفع كفاءة المداخل والمخارج والكبارى الجديدة على ترعة الإسماعيلية، والانتهاء من أعمال كوبرى نفيشة العلوى على مزلقان السكة الحديد بمدخل الإسماعيلية الغربى والذى نفذته الهيئة الهندسية للقوات المسلحة بالتعاون مع الهيئة العامة للطرق والنقل وهيئة السكك الحديدة بطول 640 متر وعرض 11.5 متر ويهدف إلى تسهيل حركة المرور لجميع مركبات المرور ويقضى نهائيا على اى تكدس مرورى فى هذه المنطقة.

وأشار قائد المرور إلى أنه تم تطوير كوبرى طايع الذى يستخدمه القادمون من بورسعيد ودمياط متجهين إلى القاهرة أو الإسماعيلية ليصبح إتجاة واحد وفى حالة الدخول للإسماعيلية يتم استخدام المحور الجديد الموازى لطريق الإسماعيلية بورسعيد القديم أمام الفرقة 16، مشيرا إلى أن لقادم من الإسماعيلية متجها إلى القاهرة أو المنطقة الصناعية ومدينة المستقبل أو مستخدمى طريق الإسماعيلية الزقازيق الزراعى و36 الحربى عليه الاستمرار فى المسير من أمام كمين عز الدين وصولا إلى طريق تحيا مصرالجديد، وصولا إلى الدورانات الجديدة ليعود مرة أخرى إلى طريق الإسماعيلية القاهرة القديم، مؤكدا على وضع العلامات الإرشادية فى هذه المناطق للتسهيل على المواطنين بسرعة الوصول إلى الأماكن التى يريدون الوصول إليها.

وقال المهندس عبدالله الزغبى السكرتير العام لمحافظة الإسماعيلية، أن الهيئة الهندسية للقوات المسلحة تبنت إنشاء المشروع وبدأ العمل به فعليا، ويعد مشروع تطوير محاور المحافظة بدأ بكوبرى علوى فى منطقة كيلو 2 الموازية لشارع شل ثم بحيرة الصيادين بطول 2 كم وبعرض 50 متر ليربط مدخل الإسماعيلية من جهة بورسعيد، ثم منطقة الشهداء وميدان عدلى منصور ثم طريق البلاجات، وهذا الكوبرى سوف يقضى على التكدس المرورى فى منطقة البلاجات، بالإضافة إلى إقامة عدد من المشروعات السياحية على جانبى هذا الطريق لكى يستفيد منها أبناء الإسماعيلية وتوفير فرص عمل جديدة للشباب، كما أنة تمت مراعاة البعد الاجتماعى لسكان منطقة شارع شل، حيث لم يتم هدم اى منزل لتوسعة الطريق، وتم تغيير مسار الكوبرى ليكون فوق الترعة مباشرة وبعيدا عن المنازل.

وأوضح المهندس عبدالله الزغبى، أن الكبارى الأربعة يخدمون المحافظة، بداية من منطقة عزالدين وحتى كوبرى الإرشاد والاتجاه الموازى له هو شارع أم كلثوم، لتسهيل حركة المرور ومنع الاختناقات المروية بوسط المدينة، مضيفا أن هذا المشروع سوف يكون له تأثير كبير بالإيجاب فى الفترة القادمة، والتى سوف تشهد فيها المحافظة العديد من المشروعات الاستثمارية المهمة، وبعد تشغيل أنفاق قناة السويس ولكى تواكب الزيادة السكانية المنتظرة، وتنشيط المشروعات السياحية وخاصة فى منطقة البلاجات وبحيرة الصيادين، والقضاء على أى عشوائيات فى هذه المنطقة التى تعتبر مستقبل الإسماعيلية السياحى.