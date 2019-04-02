video7
سوبر كورة
دوت مصر
عين
Ads
الثلاثاء، 02 أبريل 2019 10:06 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

فى مبادرة "كلنا واحد" ..

صور .. توفير المواد الغذائية بأسعار مخفضة لمديرية أمن كفر الشيخ

الثلاثاء، 02 أبريل 2019 09:48 م
صور .. توفير المواد الغذائية بأسعار مخفضة لمديرية أمن كفر الشيخ معرض كلنا واحد لمديرية امن كفر الشيخ
كفر الشيخ – محمد سليمان
إضافة تعليق

افتتح اللواء فريد مصطفى، مدير أمن كفر الشيخ،معرض "كلنا واحد"، لتوفير السلع الغذائية واللحوم والدواجن، والأسماك والخضروات،لتخفيف الأعباء عن كاهل المواطن، تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي ،رئيس الجمهورية ،بأسعار مخفضة، بحضور اللواء محمد عمار ،مدير إدارة البحث الجنائي، وعدد من أعضاء مجلس إدارة الغرفة التجارية.

 

وشهد المعرض توافد  عدد كبير من المواطنين لشراء السلع الغذائية واللحوم، مشيدين بالدور الكبير الذي يقوم بها قيادات مديرية أمن كفر الشيخ.

جانب من معرض كلنا واحد لمديرية امن كفر الشيخ (1)
جانب من معرض كلنا واحد لمديرية امن كفر الشيخ (1)

 

جانب من معرض كلنا واحد لمديرية امن كفر الشيخ (2)
جانب من معرض كلنا واحد لمديرية امن كفر الشيخ (2)

 

جانب من معرض كلنا واحد لمديرية امن كفر الشيخ (3)
جانب من معرض كلنا واحد لمديرية امن كفر الشيخ (3)

 

جانب من معرض كلنا واحد لمديرية امن كفر الشيخ (4)
جانب من معرض كلنا واحد لمديرية امن كفر الشيخ (4)

 

جانب من معرض كلنا واحد لمديرية امن كفر الشيخ (5)
جانب من معرض كلنا واحد لمديرية امن كفر الشيخ (5)

 

جانب من معرض كلنا واحد لمديرية امن كفر الشيخ (6)
جانب من معرض كلنا واحد لمديرية امن كفر الشيخ (6)

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

فيديو.. محافظ كفر الشيخ يسلم19 عقد تقنين أراضى أملاك الدولة للمواطنين

كفر الشيخ

محافظة كفر الشيخ

غرفة تجارية

مديرية امن كفر الشيخ

الرئيس

مبادرة

كلنا واحد




لا تفوتك
دار الإفتاء تجيب عن حكم الاحتفال بموالد آل البيت وأولياء الله الصالحين

دار الإفتاء تجيب عن حكم الاحتفال بموالد آل البيت وأولياء الله الصالحين

المرور ينشر 20 سيارة مجهزة بتقنيات حديثة فى رصد المخالفات أعلى الطرق

المرور ينشر 20 سيارة مجهزة بتقنيات حديثة فى رصد المخالفات أعلى الطرق

صفعة كبرى على وجه أردوغان.. الرئيس التركى تخلى عن السياسات العقلانية وتوجه إلى الحيل الدينية ففشل.. وانتخابات المحليات كشفت الحجم الحقيقى لـ"العدالة والتنمية".. وخبراء: كان يستجدى أصوات العاهرات من أجل الفوز

صفعة كبرى على وجه أردوغان.. الرئيس التركى تخلى عن السياسات العقلانية وتوجه إلى الحيل الدينية ففشل.. وانتخابات المحليات كشفت الحجم الحقيقى لـ"العدالة والتنمية".. وخبراء: كان يستجدى أصوات العاهرات من أجل الفوز

"بداية رمضان".. امتحانات نهاية العام بالجامعات تنطلق أوائل مايو المقبل ولمدة 3 أسابيع.. خالد عبد الغفار يؤكد الالتزام بخريطة العام الدراسى.. وإعلان الجداول مبكرا.. والالتزام بالتصحيح الإلكترونى بكافة الجامعات

"بداية رمضان".. امتحانات نهاية العام بالجامعات تنطلق أوائل مايو المقبل ولمدة 3 أسابيع.. خالد عبد الغفار يؤكد الالتزام بخريطة العام الدراسى.. وإعلان الجداول مبكرا.. والالتزام بالتصحيح الإلكترونى بكافة الجامعات

اتحاد الكرة : الأهلى يواجه المقاصة 10 أبريل فى الدورى

اتحاد الكرة : الأهلى يواجه المقاصة 10 أبريل فى الدورى

اعرفى فوائد واستخدامات ماء الورد لإزالة الهالات السوداء

اعرفى فوائد واستخدامات ماء الورد لإزالة الهالات السوداء

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة