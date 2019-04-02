صور .. توفير المواد الغذائية بأسعار مخفضة لمديرية أمن كفر الشيخ

كفر الشيخ – محمد سليمان

افتتح اللواء فريد مصطفى، مدير أمن كفر الشيخ،معرض "كلنا واحد"، لتوفير السلع الغذائية واللحوم والدواجن، والأسماك والخضروات،لتخفيف الأعباء عن كاهل المواطن، تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي ،رئيس الجمهورية ،بأسعار مخفضة، بحضور اللواء محمد عمار ،مدير إدارة البحث الجنائي، وعدد من أعضاء مجلس إدارة الغرفة التجارية.

وشهد المعرض توافد عدد كبير من المواطنين لشراء السلع الغذائية واللحوم، مشيدين بالدور الكبير الذي يقوم بها قيادات مديرية أمن كفر الشيخ.



جانب من معرض كلنا واحد لمديرية امن كفر الشيخ (1)



جانب من معرض كلنا واحد لمديرية امن كفر الشيخ (2)



جانب من معرض كلنا واحد لمديرية امن كفر الشيخ (3)



جانب من معرض كلنا واحد لمديرية امن كفر الشيخ (4)



جانب من معرض كلنا واحد لمديرية امن كفر الشيخ (5)