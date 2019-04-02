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صور.. تحويل نظام إضاءة ميادين العاشر من رمضان للمبات الليد

الثلاثاء، 02 أبريل 2019 04:00 ص
صور.. تحويل نظام إضاءة ميادين العاشر من رمضان للمبات الليد جهاز العاشر من رمضان
كتبت منال العيسوى
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أكد المهندس خالد شاهين رئيس جهاز مدينة العاشر من رمضان بمحافظة الشرقية، أنه ضمن خطة المدينة لتحقيق استراتيجية مصر 2030 لترشيد استهلاك الطاقة، أعد جهاز تنمية المدينة خطة متكاملة لإضاءة كافة الميادين باللمبات الموفرة للطاقة الليد.

وأوضح شاهين فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أن الكهرباء والمياه تعد من الموارد المتاحة التى لابد أن يتم التعامل معها بحسن استخدام لحق الأجيال المقبلة فى توفيرها والاستخدام الأمثل لها وترشيد استهلاكها، مؤكدا أن الجهاز بدأ بالميدان الرئيسى فى العاشر وهو ميدان الأردنية الذى يمثل قبلة كافة الوافدين للعاشر من رمضان.

 

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