صور.. انتهاء أعمال تطوير وحدة قرى شرق بولاق بالخارجة بتكلفة 2.5 مليون جنيه

الوادى الجديد – فريق المحافظات

أعلنت الدكتورة السيدة على مشرف، وكيل وزارة الصحة بمحافظة الوادى الجديد، ، اليوم الثلاثاء، عن الانتهاء من مشروع تطوير وحدة قرى شرق بولاق الصحية جنوب مركز الخارجة، بتكلفة 2.5 مليون جنيه.

وقالت "مشرف" فى بيان لها، إن المديرية تسلمت الوحدة بالفعل من الهيئة العام للأبنية التعليمية المنفذة لمشروع التطوير، وجارى حاليًا تجهيز الوحدة بمعدات طبية وفرش وأثاثات، تمهيدا لدخولها الخدمة الأسبوع المقبل، ضمن مشروع تنفذه المديرية يستهدف تطوير 3 وحدات صحية قروية هى (شرق بولاق – بولاق - البشندى بمركز بلاط).

وأضافت "مشرف"، أن وحدة قرى شرق بولاق الصحة تخدم 3 قرى هى (عارف - الخرطوم - الزيان)، بمركز الخارجة، وجارى على التوازى الانتهاء من مشروع تطوير وحدة قرية بولاق الصحية مع بداية الأسبوع المقبل.



انتهاء أعمال تطوير وحدة قرى شرق بولاق بالخارجة (1)



انتهاء أعمال تطوير وحدة قرى شرق بولاق بالخارجة (2)



انتهاء أعمال تطوير وحدة قرى شرق بولاق بالخارجة (3)



انتهاء أعمال تطوير وحدة قرى شرق بولاق بالخارجة (4)



انتهاء أعمال تطوير وحدة قرى شرق بولاق بالخارجة (5)



انتهاء أعمال تطوير وحدة قرى شرق بولاق بالخارجة (6)



انتهاء أعمال تطوير وحدة قرى شرق بولاق بالخارجة (7)



انتهاء أعمال تطوير وحدة قرى شرق بولاق بالخارجة (8)



انتهاء أعمال تطوير وحدة قرى شرق بولاق بالخارجة (9)