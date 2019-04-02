صور.. الزراعة تفتتح معرض مستلزمات الإنتاج الزراعى بإدفو بالتعاون مع الوكالة الأمريكية

أسوان - عبد الله صلاح

نظمت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى بالتعاون مع مشروع الغذاء للمستقبل بمصر، مشروع دعم الأمن الغذائى والأعمال الزراعية (فاس) بتمويل من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية (USAID)، اليوم، معرضًا لمستلزمات الإنتاح الزراعى فى إدفو، بمحافظة أسوان، لمدة يومين.

حضر الافتتاح، الدكتور عباس الشناوى نائب وزير الزراعة ورئيس قطاع الخدمات والمتابعة، بجانب المهندس عاطف حسن محمد، المدير العام لمديرية الزراعة فى أسوان، والمهندس عباس سيد أحمد، المدير العام لشؤون التعاون فى أسوان ، والمهندس مرزوق محمد الصغير، المدير العام لإدارة الزراعة فى إدفو، والمهندس باهى عبد النبى محمد، مدير عام إدارة تعاون إدفو، المهندس حمدى محمود عبد العظيم، المشرف العام على مشروع رصد وتطوير صعيد مصر فى وادى الصعايدة، والسيد محمد نوبى السيد ، مدير إدارة التضامن فى الرديسية، بالإضافة إلى السيدة منال الصمدونى من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية.

يستهدف هذا المعرض، المزارعين أصحاب الحيازات الصغيرة فى إدفو، ويساعدهم على توفير مستلزمات الإنتاج الزراعى عالية الجودة للمزارعين، حتى يستطيع أن يستثمرها المزارعين لتحسين جودة منتجاتهم، مما يؤدى فى النهاية إلى زيادة دخل المزارعين.

وشارك فى المعرض الشركات المعروفه بجودة منتجاتها وقاموا بعرض عينات من منتجاتهم ذات الجودة العالية والمعتمدة فى المعرض، ومناقشتها مع المزارعين، والتوصل إلى اتفاقيات مع المزارعين ومجموعات المزارع بشأن توفير تلك المنتجات للمزارعين بأسعار فى متناول الجميع.

ويعمل مشروع فاس FAS بتمويل من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية USAID ، مع وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى ومع مجموعات المزارعين المحليين وذلك لتنظيم هذه المعارض.

وقال دومينيك جراهام، رئيس مشروع فاس، "إن معارض مستلزمات الإنتاج الزراعى تساعد على التواصل بين المزارعين وشركات مستلزمات الإنتاج الزراعى، وتقلل من تكاليف البحث بالنسبة للمزارعين أصحاب الحيازات الصغيرة وشركات مستلزمات الإنتاج حتى يستطيعوا أن يتواصلوا ويقوموا بالعمليات التجارية فيما بينهم، وتعمل أيضًا هذه المعارض على إظهار السوق المحتملة الكبيرة لموردى مستلزمات الإنتاج الزراعى وهى السوق التى يمثلها المزارعون أصحاب الحيازات الصغيرة فى صعيد مصر".

كما شارك أكثر من 1000 مزارع وامرأة فى مجال الزراعة فى هذا المعرض، حيث التقوا بالشركات موردى مستلزمات الإنتاج الزراعى، وناقشوا المشكلات الشائعة المتعلقة بالإنتاج الزراعى، وتعرفوا على التكنولوجيات الجديدة المبتكرة المتاحة لهم محليًا، والتى من شأنها أن تحسن من جودة وقيمة إنتاجهم من المحاصيل الزراعية، كما حضر المزارعون الذين زاروا المعرض المحاضرات التى ألقاها العارضون فى الموضوعات ذات الصلة.

ويعد معرض حورس لمستلزمات الإنتاج الزراعى فى إدفو هو خامس معرض فى سلسلة من المعارض التى بدأها مشروع FAS وتم تنظيمها بالتعاون مع مديريات وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى والزراعة والتعاونيات والجمعيات الزراعية فى صعيد مصر، وقد تم تنظيم أربعة معارض سابقة بنجاح فى محافظات بنى سويف وإسنا وقنا والمنيا.

يذكر أن مشروع دعم الأمن الغذائى والأعمال الزراعية بمصر (FAS) هو برنامج للتنمية الزراعية لمدة 5 سنوات بدعم من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية (USAID) ويتم تنفيذه من قبل شركة CNFA، ويهدف البرنامج، الذى بدأ فى عام 2015، إلى زيادة الدخل، وتعزيز الأمن الغذائى، وتحسين الوضع الغذائى لصغار المزارعين فى صعيد مصر، يعمل مشروع FAS فى سبع محافظات فى صعيد مصر ، بما فى ذلك أسوان والأقصر وقنا وسوهاج وأسيوط والمنيا وبنى سويف، ويعمل هذا المشروع وفقا لمتطلبات السوق ويركز غالبية أنشطته على المحاصيل ذات القيمة العالية مع إمكانية التصدير بما فى ذلك الزراعات البستانية والفواكه والأعشاب والتوابل.



أثناء تفقد المعرض



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