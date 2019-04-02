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صور .. إنشاء كوبرى مشاه جديد بكفر الدوار وإصلاح " العائم" بشكل فورى

الثلاثاء، 02 أبريل 2019 05:06 م
صور .. إنشاء كوبرى مشاه جديد بكفر الدوار وإصلاح " العائم" بشكل فورى اللواء هشام آمنه محافظ البحيرة
البحيرة - ناصر جودة
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أكد اللواء هشام آمنه محافظ البحيرة، تكثيف الجهود لتنفيذ المشروعات لخدمة بمراكز المحافظة المختلفة، مضيفا، أنه تم إعتماد 30 مليون جنيه، تمويلا ذاتيا من الصناديق الخاصة بالمحافظة، لإستكمال عدة مشروعات خدمية عاجلة، منها إنشاء كوبرى جديد للمشاه على ترعة المحمودية بمركز كفر الدوار، مع تجديد الكوبرى الحالى بمنطقة المراكبية تلبية لاحتياجات المواطنين.
 
ووجه محافظ البحيرة، بضرورة الانتهاء من تلك المشروعات فى مواعيدها المقررة، مع الالتزام بالمواصفات الفنية خلال أعمال التنفيذ.
 
من جانبه، أكد أحمد مرزوق ، رئيس مدينة كفر الدوار، أنه تم إصلاح كوبرى كفر الدوار العائم بمنطقة المراكبية ، والذى يربط شرق المدينة بغربها وذلك بعد حدوث فتحات و فواصل للكوبرى العائم ، مضيفا، انه فور اكتشاف هذه الفواصل، تم إغلاق الكوبرى أمام المشاة، خلال أعمال الصيانة، وتم الدفع بفريق فنى من المتخصصين لإصلاح الكوبرى خلال ساعات قليلة.
 
وأوضح رئيس مدينة كفر الدوار، أنه تم اعتماد 846 ألف جنيه من صندوق خدمات المحافظة لإنشاء كوبرى جديد على ترعة المحمودية، بمنطقة المراكبية، وأنه سيتم رفع الكوبرى القديم فور الانتهاء من الكوبرى القديم، والذى من المقرر تنفيذه خلال 3 شهور .
 
جانب من اعمال الصيانة (1)
جانب من اعمال الصيانة (1)

جانب من اعمال الصيانة (2)
جانب من اعمال الصيانة (2)

جانب من اعمال الصيانة (3)
جانب من اعمال الصيانة (3)

جانب من اعمال الصيانة (4)
جانب من اعمال الصيانة (4)

 


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