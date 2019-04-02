صحة القليوبية تنظم 8 قوافل طبية فى شهر أبريل بقرى المحافظة

وأوضح فى تصريحات لـ "اليوم السابع"، أن خريطة القوافل الطبية خلال شهر مارس جاءت كالتالى 2-3 أبريل بقرية عرب الحسانية بمدينة شبين القناطر، و6-7 أبريل بقرية مسكن الورش بمدينة الخانكة، و9-10 أبريل بقرية مشتهر بمدينة طوخ، و13-14 أبريل بقرية السفاينة بمدينة طوخ.

وتابع أن المديرية تستكمل خريطة القوافل، حيث يتم تنظيم قافلة يوم 16-17 أبريل بقرية الخرقانية بمدينة القناطر الخيرية، و20-21 أبريل بقرية البقيرة بمدينة بنها، و23-24 أبريل بقرية برشوم الكبرى بمدينة طوخ، و27-28 أبريل بقرية الصالحية بمدينة طوخ.

وأضاف أن الهدف من القوافل هو تقديم خدمة طبية وعلاجية مميزة للأهالى غير القادرين على تحمل نفقات العلاج، وتستمر القوافل لمدة يومين بتوقيع الكشف المجانى، وتقديم العلاج بالمجان للمواطنين.