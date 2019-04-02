video7
سوبر كورة
دوت مصر
عين
Ads
الثلاثاء، 02 أبريل 2019 09:47 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

صحة القليوبية تنظم 8 قوافل طبية فى شهر أبريل بقرى المحافظة

الثلاثاء، 02 أبريل 2019 08:36 ص
صحة القليوبية تنظم 8 قوافل طبية فى شهر أبريل بقرى المحافظة الدكتور حمدى الطباخ وكيل وزارة الصحة بالقليوبية
القليوبية - إبراهيم سالم
إضافة تعليق

أكد الدكتور حمدى الطباخ وكيل وزارة الصحة بالقليوبية، أن المديرية انتهت من مخطط القوافل الطبية المجانية لقرى محافظة القليوبية الأكثر احتياجا والتى تبعد عن المستشفيات الرئيسية، بشكل منتظم خلال شهر أبريل الجارى، والتى تتضمن تنظيم 8 قوافل طبية تقدم الخدمات العلاجية بالمجان.

وأوضح فى تصريحات لـ "اليوم السابع"، أن خريطة القوافل الطبية خلال شهر مارس جاءت كالتالى  2-3 أبريل بقرية عرب الحسانية بمدينة شبين القناطر، و6-7 أبريل بقرية مسكن الورش بمدينة الخانكة، و9-10 أبريل بقرية مشتهر بمدينة طوخ، و13-14 أبريل بقرية السفاينة بمدينة طوخ.

وتابع أن المديرية تستكمل خريطة القوافل، حيث يتم تنظيم قافلة يوم 16-17 أبريل بقرية الخرقانية بمدينة القناطر الخيرية، و20-21 أبريل بقرية البقيرة بمدينة بنها، و23-24 أبريل بقرية برشوم الكبرى بمدينة طوخ، و27-28 أبريل بقرية الصالحية بمدينة طوخ.

وأضاف أن الهدف من القوافل هو تقديم خدمة طبية وعلاجية مميزة للأهالى غير القادرين على تحمل نفقات العلاج، وتستمر القوافل لمدة يومين بتوقيع الكشف المجانى، وتقديم العلاج بالمجان للمواطنين.

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

"صحة القليوبية" تختتم شهر مارس بقافلة طبية لقرية عزبة الباجور بطوخ

"صحة القليوبية" تناقش آليات الوقاية من "إنفلونزا الطيور" والحد من انتشاره

اخبار القليوبية

اخبار مصر

صحة القليوبية

القوافل الطبية

حمدي الطباخ




لا تفوتك
الأرصاد: ارتفاع تدريجى بدرجات الحرارة من اليوم وتراجع فرص سقوط الأمطار

الأرصاد: ارتفاع تدريجى بدرجات الحرارة من اليوم وتراجع فرص سقوط الأمطار

هبوط الليرة التركية بعد خسارة أردوغان فى النتائج الأولية للانتخابات المحلية

هبوط الليرة التركية بعد خسارة أردوغان فى النتائج الأولية للانتخابات المحلية

السكة الحديد تبدأ تطبيق نظام الغرامات الجديد لمواجهة ظاهرة "التزويغ".. منع دخول المحطات بدون تذاكر والمخالف تغرمه فوريا.. وتبدأ من 30 و20 و10 و5 جنيهات وفق نوع القطار.. والكمسرى يحصل على 40% من القيمة المحصلة

السكة الحديد تبدأ تطبيق نظام الغرامات الجديد لمواجهة ظاهرة "التزويغ".. منع دخول المحطات بدون تذاكر والمخالف تغرمه فوريا.. وتبدأ من 30 و20 و10 و5 جنيهات وفق نوع القطار.. والكمسرى يحصل على 40% من القيمة المحصلة

كيف حقق الزمالك أكبر مكاسب بالقمة 117؟.. الاحتفاظ بصدارة الدورى وفارق النقاط مع الأهلى.. عبد الغنى يطمئن الجماهير البيضاء على الدفاع فى غياب علاء.. حازم إمام يستعيد بريقه.. وزيزو وافد جديد لا يخشى مواجهة الكبار

كيف حقق الزمالك أكبر مكاسب بالقمة 117؟.. الاحتفاظ بصدارة الدورى وفارق النقاط مع الأهلى.. عبد الغنى يطمئن الجماهير البيضاء على الدفاع فى غياب علاء.. حازم إمام يستعيد بريقه.. وزيزو وافد جديد لا يخشى مواجهة الكبار

محمد صلاح يساهم فى رقم جديد لـ ليفربول فى الدوري الإنجليزي

محمد صلاح يساهم فى رقم جديد لـ ليفربول فى الدوري الإنجليزي

لو واجع قلبك فى المذاكرة.. 4 طرق تساعدى بيها ابنك فى الدراسة

لو واجع قلبك فى المذاكرة.. 4 طرق تساعدى بيها ابنك فى الدراسة

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة