شاهد عيان يكشف تفاصيل مقتل سائق توك توك على يد صديقه بالجيزة

كتب بهجت أبو ضيف

قال شاهد عيان في حادث مقتل سائق "توك توك" على يد صديقه بالبدرشين، أن المتهم اقترض مبلغ مالي من المجني عليه، وعندما طالبه الضحية برد النقود تشاجر معه قبل الحادث بيوم، إلا أنه تم حل الخلاف بينهما.



وأضاف شاهد العيان أن المجني عليه والمتهم تقابلا مرة أخرى في اليوم الثاني، حيث وقعت مشادة كلامية بينهما غافل خلالها المتهم " محمود. ج " 23 سنة سائق توك توك المجني عليه " إسلام. ص " 18 سنة سائق توك توك، وسدد له طعنة نافذة بصدره بواسطة سلاح أبيض، مما أدى إلى مفارقته الحياة.



وذكر مصدر أمني أن المتهم فر هاربا عقب ارتكابه الجريمة، وتمكن رجال المباحث بمركز شرطة البدرشين من القبض عليه، قبل مرور 24 ساعة على الحادث.



وأضاف المصدر الأمنى أن المتهم اعترف بارتكاب الجريمة، وأرشد عن السلاح المستخدم فى الواقعة، وهو عبارة عن " كتر ".



وانتقلت النيابة لمناظرة الجثة ومعاينة موقع الحادث، كما انتقل خبراء الأدلة الجنائية إلى محل الواقعة لإجراء المعاينة، وحرر محضر بالواقعة، لتأمر النيابة بحبس المتهم 4 أيام على ذمة التحقيق.