الرئيسية أخبار عاجلة سكاى نيوز: الرئيس عبد العزيز بوتفليقة يتقدم باستقالته الثلاثاء، 02 أبريل 2019 08:53 م رئيس الجزائر- رئيس أركان الجيش كتب عامر مصطفى إضافة تعليق أفادت فضائية سكاى نيوز، فى نبأ عاجل منذ قليل، أن الرئيس عبد العزيز بوتفليقة تقدم باستقالته. إضافة تعليق بوتفليقة دار الإفتاء تجيب عن حكم الاحتفال بموالد آل البيت وأولياء الله الصالحين المرور ينشر 20 سيارة مجهزة بتقنيات حديثة فى رصد المخالفات أعلى الطرق صفعة كبرى على وجه أردوغان.. الرئيس التركى تخلى عن السياسات العقلانية وتوجه إلى الحيل الدينية ففشل.. وانتخابات المحليات كشفت الحجم الحقيقى لـ"العدالة والتنمية".. وخبراء: كان يستجدى أصوات العاهرات من أجل الفوز "بداية رمضان".. امتحانات نهاية العام بالجامعات تنطلق أوائل مايو المقبل ولمدة 3 أسابيع.. خالد عبد الغفار يؤكد الالتزام بخريطة العام الدراسى.. وإعلان الجداول مبكرا.. والالتزام بالتصحيح الإلكترونى بكافة الجامعات اتحاد الكرة : الأهلى يواجه المقاصة 10 أبريل فى الدورى اعرفى فوائد واستخدامات ماء الورد لإزالة الهالات السوداء لا توجد تعليقات على الخبر اضف تعليق تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة ارسال بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
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