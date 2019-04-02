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سكاى نيوز: الرئيس عبد العزيز بوتفليقة يتقدم باستقالته

الثلاثاء، 02 أبريل 2019 08:53 م
سكاى نيوز: الرئيس عبد العزيز بوتفليقة يتقدم باستقالته رئيس الجزائر- رئيس أركان الجيش
كتب عامر مصطفى
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أفادت فضائية سكاى نيوز، فى نبأ عاجل منذ قليل، أن الرئيس عبد العزيز بوتفليقة تقدم باستقالته.

 


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بوتفليقة




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