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سقوط تشكيل عصابى تخصص فى سرقة المواطنين بالإكراه فى المطرية

الثلاثاء، 02 أبريل 2019 12:41 م
سقوط تشكيل عصابى تخصص فى سرقة المواطنين بالإكراه فى المطرية متهمين-أرشيفية
كتب ــ عبد الرحمن سيد
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تمكن رجال المباحث بقسم شرطة المطرية، من القبض على تشكيل عصابى تخصص فى سرقة المواطنين بالإكراه، وحرر محضر بالواقعة.
 
تلقى قسم شرطة المطرية، بلاغا من الأهالي يفيد بقيام تشكيل عصابي بسرقتهم بالإكراه في عدة أماكن متفرقة بدائرة القسم، وبإجراء التحريات اللازمة، تبين أن وراء ارتكاب الواقعة كل من، "علاء.ر" ، و"محمود.م" ، و"إسلام.م"، وبإعداد الأكمنة، تم ضبط المتهمين، وبسؤالهم اعترفوا بارتكابهم وقائع السرقة، تحت تهديد السلاح وتحرر المحضر اللازم، وتولت النيابة التحقيقات.

 


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