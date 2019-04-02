رئيس هيئة الاستثمار: مصر من أكبر 30 دولة فى معدلات النمو الاقتصادى عالميًا

كتب أحمد عبد الرحمن

قال محسن عادل الرئيس التنفيذى للهيئة العامة للاستثمار، إن تصريحات معظم المؤسسات الدولية علينا بها تحفظ، موضحاً أنهم لا يزالوا يرون أن وصولنا لمستوى النمو 6 % يحتاج إلى إجراءات مختلفة، مردفاً:"هم شايفين الأرقام الأرقام مما هى ستتحقق فعلا".

وأضاف خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "الحياة اليوم"، على فضائية "الحياة"، مع خالد أبو بكر ولبنى عسل، أن أننا قاربنا فى الربع الماضى لهذا المستوى، ونتوقع فى الربع الثالث والرابع أن نصل إلى 6 % نسبة نمو، لافتاً إلى أن مستويات النمو الإيجابى ما بين 2.1 إلى 2.2%، ومن المهم أن نعدى الـ 6 % ليشعر المواطن بالتطورات فى المستو ىالاقتصادى.

وأشار الرئيس التنفيذى للهيئة العامة للاستثمار، إلى أن مصر واحدة من أكبر 30 دولة على العالم فيما يتعلق بمعدلات النمو الاقتصادى، مما يعنى أن خطة الحكومة للإصلاح الاقتصادى المستمرة منذ 4 أعوام ناجحة، ويتزامن مع انخفاض فى مستوى التضخم، وهو ما شجّع الرئيس لاتخاذ القرارات الأخيرة من زيادة المعاشات والأجور، وتوقيته يدل على عبقرية الأمر.