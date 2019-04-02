video7
سوبر كورة
دوت مصر
عين
Ads
الثلاثاء، 02 أبريل 2019 10:11 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عاجلة

رئيس هيئة الاستثمار: مصر من أكبر 30 دولة فى معدلات النمو الاقتصادى عالميًا

الثلاثاء، 02 أبريل 2019 09:11 م
رئيس هيئة الاستثمار: مصر من أكبر 30 دولة فى معدلات النمو الاقتصادى عالميًا الإعلامى خالد أبو بكر
كتب أحمد عبد الرحمن
إضافة تعليق

قال محسن عادل الرئيس التنفيذى للهيئة العامة للاستثمار، إن تصريحات معظم المؤسسات الدولية علينا بها تحفظ، موضحاً أنهم لا يزالوا يرون أن وصولنا لمستوى النمو 6 % يحتاج إلى إجراءات مختلفة، مردفاً:"هم شايفين الأرقام الأرقام مما هى ستتحقق فعلا".

وأضاف خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "الحياة اليوم"، على فضائية "الحياة"، مع خالد أبو بكر ولبنى عسل، أن أننا قاربنا فى الربع الماضى لهذا المستوى، ونتوقع فى الربع الثالث والرابع أن نصل إلى 6 % نسبة نمو، لافتاً إلى أن مستويات النمو الإيجابى ما بين 2.1 إلى 2.2%، ومن المهم أن نعدى الـ 6 % ليشعر المواطن بالتطورات فى المستو ىالاقتصادى.

 

وأشار الرئيس التنفيذى للهيئة العامة للاستثمار، إلى أن مصر واحدة من أكبر 30 دولة على العالم فيما يتعلق بمعدلات النمو الاقتصادى، مما يعنى أن خطة الحكومة للإصلاح الاقتصادى المستمرة منذ 4 أعوام ناجحة، ويتزامن مع انخفاض فى مستوى التضخم، وهو ما شجّع الرئيس لاتخاذ القرارات الأخيرة من زيادة المعاشات والأجور، وتوقيته يدل على عبقرية الأمر.


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

"الاستقرار أمان للاستثمار" شعار رجال الأعمال لتأييد تعديل الدستور.. "السويدى": التعديلات ليست "مُطبخة".. مدة الرئاسة 4 سنوات غير كافية.. وأحمد سمير: لم يتم تحديد موعد نهائى لإجراء الاستفتاء

"الاستقرار أمان للاستثمار".. شعار رجال الأعمال لدعم التعديلات الدستورية

هيئة الاستثمار: 40 % الخريطة الاستثمارية فى مصر مرتكزة فى القاهرة

ارتفاع بورصة البحرين بختام التعاملات مدفوعة بقطاعات البنوك والاستثمار

رئيس هيئة الاستثمار

الحياه اليوم

لبنى عسل

خالد ابو بكر

النمو الاقتصادى




لا تفوتك
دار الإفتاء تجيب عن حكم الاحتفال بموالد آل البيت وأولياء الله الصالحين

دار الإفتاء تجيب عن حكم الاحتفال بموالد آل البيت وأولياء الله الصالحين

المرور ينشر 20 سيارة مجهزة بتقنيات حديثة فى رصد المخالفات أعلى الطرق

المرور ينشر 20 سيارة مجهزة بتقنيات حديثة فى رصد المخالفات أعلى الطرق

صفعة كبرى على وجه أردوغان.. الرئيس التركى تخلى عن السياسات العقلانية وتوجه إلى الحيل الدينية ففشل.. وانتخابات المحليات كشفت الحجم الحقيقى لـ"العدالة والتنمية".. وخبراء: كان يستجدى أصوات العاهرات من أجل الفوز

صفعة كبرى على وجه أردوغان.. الرئيس التركى تخلى عن السياسات العقلانية وتوجه إلى الحيل الدينية ففشل.. وانتخابات المحليات كشفت الحجم الحقيقى لـ"العدالة والتنمية".. وخبراء: كان يستجدى أصوات العاهرات من أجل الفوز

"بداية رمضان".. امتحانات نهاية العام بالجامعات تنطلق أوائل مايو المقبل ولمدة 3 أسابيع.. خالد عبد الغفار يؤكد الالتزام بخريطة العام الدراسى.. وإعلان الجداول مبكرا.. والالتزام بالتصحيح الإلكترونى بكافة الجامعات

"بداية رمضان".. امتحانات نهاية العام بالجامعات تنطلق أوائل مايو المقبل ولمدة 3 أسابيع.. خالد عبد الغفار يؤكد الالتزام بخريطة العام الدراسى.. وإعلان الجداول مبكرا.. والالتزام بالتصحيح الإلكترونى بكافة الجامعات

اتحاد الكرة : الأهلى يواجه المقاصة 10 أبريل فى الدورى

اتحاد الكرة : الأهلى يواجه المقاصة 10 أبريل فى الدورى

اعرفى فوائد واستخدامات ماء الورد لإزالة الهالات السوداء

اعرفى فوائد واستخدامات ماء الورد لإزالة الهالات السوداء

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة