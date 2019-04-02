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دواوين الوزارات..التضامن تعلن أسماء الفائزين فى نتيجة حج الجمعيات 2019

الثلاثاء، 02 أبريل 2019 12:00 ص
دواوين الوزارات..التضامن تعلن أسماء الفائزين فى نتيجة حج الجمعيات 2019 غادة والى وزير التضامن
كتب محمود طه حسين
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أسفر نشاط دواوين عموم وزارات الحكومة خلال الـ24 ساعة الماضية، عن سلسلة من الأخبار التى تهم الجمهور وتتضمن عرضًا لنشاط الوزراء، ويقدم "اليوم السابع" أهم الأخبار، خاصة الملفات الحيوية والخدمية.

 

وزارة التضامن

ننشر أسماء الفائزين فى نتيجة حج الجمعيات 2019 بكل المحافظات

اعرف نتيجة القرعة الإلكترونية لحجاج الجمعيات الأهلية

 

وزارة التعليم العالى

فوز مصر للمرة الثانية بمقعد رئيس اللجنة الدولية لإفريقيا التابعة لليونسكو

 

التربية والتعليم والتعليم الفنى

التعليم: مراعاة المحذوف من مناهج الابتدائية فى امتحانات 2019

 

وزارة البيئة

البيئة تنفذ حملة تفتيش مكبرة على مستشفيات ومراكز طبية بالجيزة

 

وزارة النقل

السكة الحديد تبدأ تطبيق نظام الغرامات الجديد لمواجهة ظاهرة "التزويغ".. منع دخول المحطات بدون تذاكر والمخالف تغرمه فوريا.. وتبدأ من 30 و20 و10 و5 جنيهات وفق نوع القطار.. والكمسرى يحصل على 40% من القيمة المحصلة

 

وزارة الأوقاف

الأوقاف تبدأ إجراء تحاليل مخدرات للعاملين بالمجلس الأعلى للشئون الإسلامية

 

وزارة الهجرة

اختيار "هانى عازر "رئيسا شرفيا لمؤسسة"مصر تستطيع" ويعقوب رئيسا لمؤتمراتها

 

وزارة الزراعة

وزارة الزراعة: ارتفاع صادرات مصر من الموالح لـ892 ألف طن

 

وزارة القوى العاملة

تحويل 6.5 مليون جنيه مستحقات تأمينية لـ26 مصريا عملوا فى اليونان

 

 


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