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حصاد الأخبار.. تعرف على أهم الأحداث خلال الساعات الماضية فى اليوم السابع

الثلاثاء، 02 أبريل 2019 05:11 م
حصاد الأخبار.. تعرف على أهم الأحداث خلال الساعات الماضية فى اليوم السابع مجلس الوزراء - أرشيفية
كتبت سارة الباز
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خلال الساعات الماضية، جرت أحداث وتداولت أخبار كثيرة، لذا نقدم عبر السطور التالية، أهم الأخبار والتقارير المفصلة بما جرى فى وزارات وهيئات مصر منذ ساعات الصباح الأولى، حتى اللحظة فى كبسولة مركزة؛ لتتمكن من ملاحقة الضخ الإخبارى الكثيف والسريع.

 

الإسراء والمعراج 2019 .. تعرف على أقوال العلماء واختلافهم حول توقيتها
 

المسجد الأقصى 

غادة والى: كشف استدلالى يليه تحليل شامل للعينات الإيجابية لمتعاطى المخدرات
 

غادة والى وزيرة التضامن الاجتماعى 

 

التعليم تنشر نسخة من امتحان الفلسفة الإلكترونى لأولى ثانوى على موقعها الرسمى
 

وزارة التربية والتعليم 

دار الإفتاء تجيب عن حكم الاحتفال بموالد آل البيت وأولياء الله الصالحين
 

دار الإفتاء المصرية 

فيديو وصور.. غادة والى: إيقاف 279 موظفا بالجهاز الإدارى لثبوت تعاطيهم المخدرات
 

غادة والى وزيرة التضامن الاجتماعى 

غداً طقس معتدل على السواحل الشمالية.. والعظمى بالقاهرة 26 درجة


حالة الطقس

تعرف على الدعاء المستحب فى ليلة الاسراء والمعراج
 

الدعاء 


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