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تعرف على معاناة الأطفال فى المستشفيات بفنزويلا بسبب نقص الأدوية والكهرباء

الثلاثاء، 02 أبريل 2019 05:08 م
تعرف على معاناة الأطفال فى المستشفيات بفنزويلا بسبب نقص الأدوية والكهرباء معاناة الأطفال فى المستشفيات بفنزويلا
كتبت فاطمة شوقى
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تسبب انقطاع التيار الكهربائى فى فنزويلا فى زيادة طاقات الطوارئ للأطفال ولكن بدون أدوية، فالعلاجات بدائية حيث ينظر المرء ويحكى كل طفل قصة مفجعة، من نقص الغذاء والدواء .

 

ووفقا لموقع "سى أن إن" على نسخته الإسبانية تقريرا عن معاناة الأطفال فى المستشفيات فى فنزويلا بسبب انقطاع التيار الكهربائى، مشيرة إلى أنه وفقا دراسة نشرتها منظمة غير حكومية والبرلمان الفنزويلى الذى تهيمن عليه المعارضة فإن المستشفيات فى فنزويلا تعانى من نقص متزايد فى الأدوية والتجهيزات الطبية وصلت نسبته إلى 88% من الأدوية و79% من المعدات الجراحية.

 

وقال النائب خوسيه اوليفاريس، طبيب بالتحقيق الوطنى حول المستشفيات، إن الفنزويليين يذهبون إلى مستشفى وعليهم أن يشتروا كل شىء، وهناك نقص بنسبة 84% فى القسطرات القلبية والبولية، والتى هى تجهيزات أساسية لأى مستشفى".

 

وأجريت هذه الدراسة خلال الأيام العشرة الأولى من مارس الماضى من قبل البرلمان ومنظمة "أطباء من أجل الصحة" غير الحكومية، وقد أظهرت أيضا أن 94% من الخدمات فى اقسام الاشعة فى المستشفيات لا تعمل، فى حين تصل النسبة إلى 97% فى أقسام التصوير المقطعى، ولكن الوضع ازداد سوءا بعد انقطاع التيار الكهربائى المتكرر فى فنزويلا.


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فنزويلا

الاطفال

ازمة فنزويلا

انقطاع التيار الكهربائى




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