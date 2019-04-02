تعرف على مشاريع سيتم افتتاحها خلال شهر فى الجيزة بتكلفة 3.5 مليار جنيه

كتب سيد الخلفاوى

تفتتح محافظة الجيزة عدد من المشروعات تكلفتها الإجمالية 3.5 مليار جنيه، وذلك بالتزامن مع احتفالات المحافظة بعيدها القومى المئوى.

ويرصد "اليوم السابع" أبرز هذه المشروعات التى من المقرر أن يتم افتتاحها خلال شهر أبريل .

المشاريع تضم مدارس ومحطات مياه الشرب والصرف الصحى ومستشفى مركزى وطرق ومحاور مرورية هامة .

افتتاح محطتين صرف صحى بنزلة البطران محطة شارع مسجد التوحيد ومحطة بكفر المنفى.

تنفيذ 20 كم شبكات صرف صحى بشوارع تقسيم عكاشة وكفر المنفى.

افتتاح المرحلة الأولى من محطة مياه جزيرة الدهب.

افتتاح توسعات محطة مياه أطفيح.

افتتاح مشروع الصرف الصحى المتكامل لمركز ومدينة أطفيح.

مشروع الصرف الصحى المتكامل لمدينة العياط.

افتتاح محطة مياه الحوامدية.

افتتاح مشروع الصرف الصحى لقرية كفر حجازى.

مشروع الصرف الصحى المتكامل لقرية مزغونة.

إنشاء محطة معالجة دهشور.

مشروع الصرف الصحى بمركز ومدينة الصف ومناطق المنيا والشرفا وعرب أبوساعد.

افتتاح المبنى الجديد بمستشفى الحوامدية العام ومبنى للطوارئ .

رصف محور اللبينى واستكمال إنشاء وازدواج ورصف طريق الحسانيين – ذات الكوم.

مشروعات رصف عدة طرق بمركز الواحات البحرية ومدينة الباويطى.