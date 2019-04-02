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تعرف على ما ستتعرض له حال فقدانك تذكرتك خلال رحلتك بالقطار

الثلاثاء، 02 أبريل 2019 06:30 ص
تعرف على ما ستتعرض له حال فقدانك تذكرتك خلال رحلتك بالقطار المهندس كامل الوزير وزير النقل
كتب رضا حبيشى
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دعت هيئة السكة الحديد فى منشور لها الركاب إلى الاحتفاظ بتذاكرهم طوال الرحلة حتى لا يتعرضون للغرامة، وأنه لا سبيل أمام الراكب سوى الاحتفاظ بها طوال الرحلة، حتى لا يعامل معاملة المتهرب من شراء التذاكرة.

وأكد مصدر مسئول بالسكة الحديد لـ"اليوم السابع" أن الراكب إذا فقد تذكرته قبل نزوله من القطار وصادفه كمسرى القطار سيعامله معاملة المتهرب من شراء التذكرة، وسيقوم بتحصيل منه قيمة التذكرة مضافا إليها الغرامة وفق نوع القطار الذى يستقله ودرجته.

وأضاف المصدر أن التذكرة هى الوثيقة الوحيدة التى تثبت شراء الراكب للتذكرة، لذلك عليه الاحتفاظ بها طوال الرحلة.

 

 


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