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تسمم 23 طفلا فى روضة أطفال بالصين بعد تناولهم "نترات الصوديوم"

الثلاثاء، 02 أبريل 2019 04:08 م
تسمم 23 طفلا فى روضة أطفال بالصين بعد تناولهم "نترات الصوديوم" الشرطة الصينية ـ صورة أرشيفية
بكين(أ ش أ)
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تسمم 23 طفلا فى روضة أطفال بمقاطعة خنان وسط الصين، بعد تناولهم مادة "نترات الصوديوم"، وذلك وا لما أعلنته سلطات المقاطعة.

وذكرت إدارة الأمن العام في المقاطعة -فى بيان اليوم الثلاثاء، أن التسمم حدث في روضة أطفال بمدينة "جياوتسو"، وأن التحقيقات الأولية أرجعت سبب التسمم إلى تناول الأطفال مادة نترات الصوديوم التى أحضرها أحد المعلمين بالروضة، مشيرة إلى أنه تم القبض على المعلم، فيما لا تزال التحقيقات جارية بشأن الحادث.


وأضافت إدارة الأمن أن 15 طفلا خرجوا من المستشفى، فيما يعاني طفل واحد من أعراض شديدة، وتم وضع سبعة أطفال تحت الملاحظة، والعلاج في المستشفى.


يشار إلى أن مادة نترات الصوديوم من المواد التى تضاف للأطعمة، وتستخدم في اللحوم المصنعة، ومنتجات الأسماك، ويمكن أن تكون سامة للحيوانات والإنسان فى حالة استخدامها بكمية كبيرة.


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