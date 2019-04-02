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تحقيقات: المتهمين بسرقة سيارة سائق بمصر القديمة سبق إتهامهما فى 12 قضية مخدرات

الثلاثاء، 02 أبريل 2019 05:00 ص
تحقيقات: المتهمين بسرقة سيارة سائق بمصر القديمة سبق إتهامهما فى 12 قضية مخدرات سرقة سيارة - أرشيفية
كتب سليم على
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أفادت مصادر قانونية، أن المتهمين بسرقة سيارة عن طريق الإكراه من سائق بدائرة القسم، سبق اتهامهما فى 12 قضية مخدرات

وكشفت التحقيقات الأولية ، أن رجال المباحث بقسم شرطة مصر القديمة، تمكنوا من القبض على مسجلين خطر بعد سرقتهم سيارة فى مطاردة مثيرة مع قوات الأمن

وأشارت التحقيقات، إلى أن المجنى عليه السائق توجه لقسم شرطة مصر القديمة وحرر محضر بالواقعة ، تضمن أنه حال سيره بشارع كورنيش النيل بدائرة قسم شرطة المعادى مستقلاً سيارة، ويعمل عليها كسائق بإحدى شركات نقل الركاب استقل صحبته شخصان "أدلى بأوصافهما التقريبية" وطلبا توصيلهما لدائرة القسم، وفور وصولهما قام أحدهما بإخراج زجاجة مياه غازية بداخلها مادة حارقة سائل "شطة حمراء"، وإلقائها على وجهه واستوليا منه على هاتفه المحمول، ومبلغ مالى وفرا هاربين.

وبتتبع خط سير هروب المتهمان أمكن ضبطهما وتبين أنه (سبق اتهامهم فى 12 قضية آخرهم قضية "مخدرات") مقيمان بدائرة قسم شرطة دار السلام ، وبحوزتهما (هاتف محمول، والمبلغ المالى المستولى عليه) ، وبمواجهتهما إعترفا بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه، وبسؤال المجنى عليه تعرف على المتهمين والمضبوطات، واتهمهما بالسرقة.


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