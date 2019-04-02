تاريخ الإخوان الأسود فى التحريض ضد مصر بالكونجرس.. رشاوى واستخدام شواذ

كتب كامل كامل- أحمد عرفة

ليست هذه هى المرة الأولى التى يلجأ فيها الإخوان وحلفاؤهم إلى الكونجرس الأمريكى ثم يعودون بخفى حنين دون تحقيق أى شىء، فالوفود الإخوانية والشخصيات المتحالفة معها لجأت إلى المجلس النيابى الأمريكى لعدة مرات منذ عزل الرئيس المعزول محمد مرسى، ولكن لم تحقق أى شىء على الإطلاق.

وتأتى الندوة التى ذهب إليها عدد من الفنانين والمذيعين المتحالفين مع الإخوان، فى الكونجرس الأمريكى وهم خالد أبو النجا، وعمرو واكد، ويوسف حسين المذيع الإخوانى فى أحد القنوات المدعومة من قطر ، ضمن سلسلة الزيارات الفاشلة التى أجرتها الجماعة وحلفائها للكونجرس.

الجماعة والدول المتحالفة معها سعوا لاستقطاب شخصيات سياسية أمريكية وأعضاء فى الكونجرس الأمريكى وبالتحديد مجلس الشيوخ، وعلى رأسهم كان على رأسهم جون ماكين رئيس لجنة مجلس الشيوخ لشؤون القوات المسلحة الأمريكية، والذى توفى منذ عدة أشهر - واستغلته فى تسهيل زيارات لها بالكونجرس ولقاءات مع أعضاء بالكونجرس .

قضية خيانة الإخوان وحلفائها لمصر فى الكونجرس شهدت العديد من المشاهد البارزة لعل أبرزها سجود قيادات الجماعة وكان من بينهم القيادى الإخوانى محمود الشرقاوى، داخل مقر الكونجرس الأمريكى فى عام 2016، كندما كان وفد بالجماعة يزور المجلس الأمريكى للتحريض ضد مصر.

من بين تلك الزيارات أيضا زيارة الوفد الإخوانى فى عام 2014 وضم حينها كل من مها عزام رئيسة المجلس الإخوانى، وجمال حشمت ووليد شرابى، وعبد الموجود راجع الدرديرى القيادات الإخوانية، والتقوا فيها عدد من أعضاء الكونجرس، حيث اعترفوا فى أحد ندواتهم التى عقدوها هناك بأن الإخوان تحترم حقوق الشواذ ولا تمانع من ممارسة حقوقهم، حيث قال حينها وليد شرابى، إن الإخوان لا تمانع من الاعتراف بحقوق الشواذ ولا تمانع من ممارستهم المثلية الجنسية.

أما فيما يتعلق بالرشاوى لأعضاء الكونجرس، كشفها هانى القاضى، القيادى الإخوانى، الذى أكد أن عددا من قيادات الإخوان حصلوا على الجنسية الأمريكية خلال الفترة الماضية، من أجل تسهيل الزيارات لأعضاء الإخوان إلى الكونجرس، كاشفا أيضا أن منظمات إخوانية كانت تعطى تبرعات لبعض أعضاء الكونجرس الأمريكى خلال الانتخابات التشريعية الأمريكية الماضية، من أجل أن يسمحوا لهم بإجراء لقاءات داخل الكونجرس الأمريكى، قائلا: "عندما تبرع لعضو الكونجرس الأمريكى باعتبار بعضنا حاصل على الجنسية الأمريكية، فإننا لدينا حق على هذا النائب فى الكونجرس كى يحقق أهدافنا".

من الزيارات التى كانت دليل على الخيانة، هى تلك الزيارة التى أجراها قيادات إخوانية فى عام 2017 للكونجرس، بقيادة الهاربة آيات عرابى، للقاء عدد من أعضاء الكونجرس الأمريكى، حيث ظهر فيها أحد قيادات الإخوان وهو يرتدى كرافت لعلم الولايات المتحدة الأمريكية، حيث أثار هذا المشهد جدلا واسعا، وكشف فيه حجم خيانة الإخوان لأوطانهم.

وفى 2018، ذهب وفد إخوانى أيضا بقيادة محمود الشرقاوى وهانى القاضى، القياديان بجماعة الإخوان فى الولايات المتحدة الأمريكية، حيث التقا بجون ماكين، لدفعه إلى إصدار تقرير تحريضى ضد مصر، كما وجهوا تقارير مشبوهة إلى الكونجرس لتحريضهم على اتخاذ قرارات ضد مصر، بالإضافة إلى تعطيل أية جهد أمريكية تسعى لإصدار قرار يعتبر الإخوان جماعة إرهابية.

زيارات عديدة ولقاءات كثيرة لقيادات إخوانية وحلفاء لهم بأعضاء بالكونجرس الأمريكى، ولكن جميع تلك الزيارات كانت محصلتها صفر، حيث لم تجن الجماعة من تلك الزيارات سوى الخزى والعار، وكشفت عن خيانتها للمصريين ومحاولتها استدعاء القوى الغربية للتحريض ضد مصر، إلا أن تصريحات الرئيس الأمريكى دونالد ترامب تشير إلى أن واشنطن تسعى لتعميق العلاقات مع مصر، وزيادة التعاون فى ملف مكافحة الإرهاب.