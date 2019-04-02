وأعرب بومبيو- في تصريح عن تعازيه للشعب الإيراني، بالنيابة عن الشعب الأمريكي- في هؤلاء الضحايا، مشيرا إلى أن "تلك الفيضانات تُظهر مجددا مستوى الإدارة السيئة للنظام الإيراني في التخطيط الحضري، وفي حجم الاستعداد للطوارئ".

وقال إن طهران ألقت باللائمة فيما حدث على كيانات خارجية، بينما في الواقع، هي المسؤولة عن وقوع تلك الكارثة بسبب سوء إدارتها، بل إن "هذا النظام اعتقل خبراء البيئة بسبب محاولتهم مساعدة إيران للاستعداد لمثل هذه الأمور".

ولفت إلى أن بلاده تقف على أهبة الاستعداد لتقديم يد العون والمشاركة مع الاتحاد الدولي لجمعيات الصليب والهلال الأحمرين، والذي سيقوم بتوجيه الأموال عن طريق الهلال الأحمر الإيراني؛ لتخفيف المعاناة عن المتضررين.