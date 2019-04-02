بعد تراجع المحافظة فى الرد عليها.. نائب محافظ القليوبية تعيد هيكلة منظومة الشكاوى

القليوبية إبراهيم سالم

كلف الدكتور علاء مرزوق، محافظ القليوبية، الدكتورة إيمان ريان نائب المحافظ بالعمل على إعادة تنشيط منظومة الشكاوى الحكومية بالمحافظة بعد تراجع المحافظة فى ترتيب الرد على المنظومة بعد أن كانت فى المركز الأول على مستوى الجمهورية.

وأعلنت المحافظة، اليوم الثلاثاء، أن نائب محافظ القليوبية عقدت اجتماعا مع مسئولى منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة بمجالس المدن والمديريات الخدمية بالمحافظة لمتابعة سير المنظومة، ووجهت بحسن استقبال المواطنين وإحالة شكواهم للمختصين مع سرعة البت فيها مع توفير الأجهزة اللازمة بكل الكيانات والتدريب اللازم للعاملين القائمين على ذلك.

ووجهت "ريان"، رؤساء المراكز والمدن والمديريات باستباق الشكاوى والحد من أسبابها والرد الفورى على شكاوى المواطنين الواردة وتحقيق نسب استجابة أفضل، مؤكدة أنه لن يسمح بتأخر أى جهة فى الرد على المواطنين أو عدم حل مشكلاتهم إضافة إلى تقليص مدة فحص الشكاوى وسرعة اتخاذ الإجراءات اللازمة وفقا لطبيعة الشكاوى وتوثيق موقف الشكاوى قبل وأثناء وبعد التعامل معها وموافاة المحافظة بتقرير شهرى مفصل بالشكاوى.

وأكدت، أن المحافظة حققت شكلا مطورا للتعامل والتواصل مع المواطنين والتفاعل مع الشكاوى باستخدام كل الإمكانات التكنولوجية المتاحة ووسائل الاتصال، مشيرة إلى أن هناك متابعة يومية للشكاوى الواردة من منظومة الشكاوى الحكومية، التى تم إنشاؤها تنفيذا لتوجيهات رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء.