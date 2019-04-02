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برتوكول تعاون للكشف عن المخدرات بين العاملين بالجهاز الإدارى للدولة

الثلاثاء، 02 أبريل 2019 04:00 ص
برتوكول تعاون للكشف عن المخدرات بين العاملين بالجهاز الإدارى للدولة غادة والى وزير التضامن
كتب مدحت وهبة
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يوقع صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطى برئاسة غادة والى وزيرة التضامن الاجتماعى ورئيس مجلس إدارة الصندوق اليوم الثلاثاء بروتوكول تعاون مع مصلحة الطب الشرعى، بشأن التعاون فى تنفيذ حملات الكشف المبكر عن تعاطى المخدرات بين العاملين بالجهاز الإدارى للدولة من خلال توفير آليات للبت فى التظلمات المقدمة من العاملين فى حالة إيجابية العينات عن طريق المصلحة.

 

كما ستفتتح كل من غادة والى وزيرة التضامن والمستشار محمد حسام عبد الرحيم وزير العدل اليوم ورشة عمل للقضاة وأعضاء النيابة العامة بمحافظة القاهرةحول "تعزيز دور العدالة الجنائية فى مواجهة تعاطى وإدمان المواد المخدرة".

 

يأتى ذلك فى الوقت الذى يواصل فيه صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطى التابع لوزيرة التضامن الاجتماعى تكثيف حملات الكشف على سائقى الحافلات المدرسية وكذلك سائقى الطرق السريعة فى العديد من المحافظات، بجانب استمرار تكثيف حملات الكشف عن تعاطى المخدرات بين العاملين فى الوزارات والمؤسسات المختلفة تنفيذا لتوجيهات رئيس الجمهورية وتوصيات مجلس الوزراء حيث يتم التنسيق مع كافة المؤسسات والهيئات من أجل تكثيف الحملات بشكل مستمر وذلك بالتعاون مع الجهات المعنية من أجل التأكد من عدم تعاطيهم المواد المخدرة

 


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التضامن

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العاملين بالدولة




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