انفوجراف..تعرف على الاستثمارات المستهدفة للصحة فى خطة التنمية 20/19

كتب محمد عبد العظيم

كشفت وزارة التخطيط والإصلاح الإدارى ، عن ملامح الاستثمارات المستهدفة لقطاع الصحة والسكان ، ضمن خطة التنمية المستدامة لعام 2019/2020، و عرضت صفحة وزارة التخطيط إنفوجراف يتضمن هذه الملامح الأساسية.





وتشمل الملامح الأساسية للخطة الاسثتمارية تحقيق 20 % زيادة فى المخصصات، حيث من المقرر إنشاء وتطوير تجهيز 12 مستشفى، وإنشاء 28 مركز إسعاف، وتطوير 36 منشأة صحية فى إطار منظومة التأمين الصحى الشامل، بالإضافة إلى إنشاء وتطوير وتجهيز 7 مستشفيات نموذجية، وتطوير 150 مركز اسعاف، فضلا عن إضافة 700 سرير جديد.



