video7
سوبر كورة
دوت مصر
عين
Ads
الثلاثاء، 02 أبريل 2019 05:25 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عاجلة

انفوجراف..تعرف على الاستثمارات المستهدفة للصحة فى خطة التنمية 20/19

الثلاثاء، 02 أبريل 2019 04:00 م
انفوجراف..تعرف على الاستثمارات المستهدفة للصحة فى خطة التنمية 20/19 الخطة الاستثمارية لقطاع الصحة
كتب محمد عبد العظيم
إضافة تعليق

كشفت وزارة التخطيط والإصلاح الإدارى ، عن ملامح الاستثمارات المستهدفة لقطاع الصحة والسكان ،  ضمن خطة التنمية المستدامة لعام 2019/2020، و عرضت صفحة وزارة التخطيط إنفوجراف يتضمن هذه الملامح الأساسية.

0
 

وتشمل الملامح الأساسية للخطة الاسثتمارية تحقيق 20 % زيادة فى المخصصات، حيث من المقرر إنشاء وتطوير تجهيز 12 مستشفى، وإنشاء 28 مركز إسعاف، وتطوير 36 منشأة صحية فى إطار منظومة التأمين الصحى الشامل، بالإضافة إلى إنشاء وتطوير وتجهيز 7 مستشفيات نموذجية، وتطوير 150 مركز اسعاف، فضلا عن إضافة 700 سرير جديد.

Capture
 
وكانت وزارة التخطيط ، قد أعلنت أن الخطة الاستثمارية الجديدة، ترتكز على عدد من المرتكزات الرئيسية تتمثل فى برنامج الإصلاح الاقتصادى والاجتماعى الشامل والاستحقاقات الدستورية، فضلاً عن تكليفات القيادة السياسية وبرنامج عمل الحكومة، إلى جانب تنفيذ أهداف رؤية مصر 2030 .

 

 

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

وزيرة التخطيط: 1.17 تريليون جنيه استثمارات كلية للعام المالى المقبل

وزارة التخطيط

خطة التنمية المستدامة

الخطة الاستثمارية 20192020




لا تفوتك
المرور ينشر 20 سيارة مجهزة بتقنيات حديثة فى رصد المخالفات أعلى الطرق

المرور ينشر 20 سيارة مجهزة بتقنيات حديثة فى رصد المخالفات أعلى الطرق

صفعة كبرى على وجه أردوغان.. الرئيس التركى تخلى عن السياسات العقلانية وتوجه إلى الحيل الدينية ففشل.. وانتخابات المحليات كشفت الحجم الحقيقى لـ"العدالة والتنمية".. وخبراء: كان يستجدى أصوات العاهرات من أجل الفوز

صفعة كبرى على وجه أردوغان.. الرئيس التركى تخلى عن السياسات العقلانية وتوجه إلى الحيل الدينية ففشل.. وانتخابات المحليات كشفت الحجم الحقيقى لـ"العدالة والتنمية".. وخبراء: كان يستجدى أصوات العاهرات من أجل الفوز

"بداية رمضان".. امتحانات نهاية العام بالجامعات تنطلق أوائل مايو المقبل ولمدة 3 أسابيع.. خالد عبد الغفار يؤكد الالتزام بخريطة العام الدراسى.. وإعلان الجداول مبكرا.. والالتزام بالتصحيح الإلكترونى بكافة الجامعات

"بداية رمضان".. امتحانات نهاية العام بالجامعات تنطلق أوائل مايو المقبل ولمدة 3 أسابيع.. خالد عبد الغفار يؤكد الالتزام بخريطة العام الدراسى.. وإعلان الجداول مبكرا.. والالتزام بالتصحيح الإلكترونى بكافة الجامعات

اتحاد الكرة : الأهلى يواجه المقاصة 10 أبريل فى الدورى

اتحاد الكرة : الأهلى يواجه المقاصة 10 أبريل فى الدورى

اعرفى فوائد واستخدامات ماء الورد لإزالة الهالات السوداء

اعرفى فوائد واستخدامات ماء الورد لإزالة الهالات السوداء

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة