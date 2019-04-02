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اليوم .. نظر محاكمة 35 متهما بـ"فض اعتصام رابعة".. البلتاجى والعريان ضمنهم

الثلاثاء، 02 أبريل 2019 08:00 ص
اليوم .. نظر محاكمة 35 متهما بـ"فض اعتصام رابعة".. البلتاجى والعريان ضمنهم المستشار حسن فريد
كتب إيهاب المهندس
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تنظر الدائرة 28 إرهاب بمحكمة جنايات جنوب القاهرة، المنعقدة بطرة، برئاسة المستشار حسن فريد، اليوم الثلاثاء، نظر إعادة إجراءات محاكمة 35 متهما فى "فض اعتصام رابعة العدوية". 

تعقد الجلسة برئاسة المستشار حسن فريد وعضوية المستشارين وفتحى الروينى وخالد حماد، وسكرتارية معتز مدحت ووليد رشاد.

جدير بالذكر ان المحكمة قد قضت فى وقت سابق بالإعدام شنقا لـ 75 متهما من بينهم محمد البلتاجى وعصام العريان وعبد الرحمن البر، وكما قضت بالسجن المؤبد لمحمد بديع وباسم عودة وآخرين، وكما قضت بأحكام بالمشدد لباقى المتهمين.

وأسندت النيابة إلى المتهمين اتهامات عديدة، من بينها: تدبير تجمهر مسلح والاشتراك فيه بميدان رابعة العدوية "ميدان هشام بركات حاليا" وقطع الطرق، وتقييد حرية الناس فى التنقل، والقتل العمد مع سبق الإصرار للمواطنين وقوات الشرطة المكلفة بفض تجمهرهم، والشروع فى القتل العمد، وتعمد تعطيل سير وسائل النقل.

 


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