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"اليوم السابع" تكشف غدا خطة الحكومة لضبط الأسواق والأسعار

الثلاثاء، 02 أبريل 2019 07:51 م
"اليوم السابع" تكشف غدا خطة الحكومة لضبط الأسواق والأسعار اليوم السابع
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تتابع اليوم السابع فى عددها المطبوع الصادر غدا الأربعاء، العديد من القضايا والملفات المهمة، منها: أن رئيس الوزراء وجه بدء إنشاء 4 أسواق مركزية للجملة فى الجيزة والدلتا والصعيد والقناة، وذلك بعقده اجتماعا مع الدكتور على المصيلحى، وزير التموين والتجارة الداخلية، لمتابعة ما تحقق مؤخرا فى مجال تنمية وتطوير التجارة الداخلية وإنشاء أسواق جملة ومناطق لوجستية، وذلك بحضور الدكتور إبراهيم العشماوى، مساعد أول وزير التموين ورئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية. 
 

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