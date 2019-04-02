"اليوم السابع" تكشف غدا خطة الحكومة لضبط الأسواق والأسعار

تتابع اليوم السابع فى عددها المطبوع الصادر غدا الأربعاء، العديد من القضايا والملفات المهمة، منها: أن رئيس الوزراء وجه بدء إنشاء 4 أسواق مركزية للجملة فى الجيزة والدلتا والصعيد والقناة، وذلك بعقده اجتماعا مع الدكتور على المصيلحى، وزير التموين والتجارة الداخلية، لمتابعة ما تحقق مؤخرا فى مجال تنمية وتطوير التجارة الداخلية وإنشاء أسواق جملة ومناطق لوجستية، وذلك بحضور الدكتور إبراهيم العشماوى، مساعد أول وزير التموين ورئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية.

«تشريعية البرلمان» تناقش التعديلات الدستورية عقب الانتهاء من رصد مقترحات الحوار المجتمعى والنواب والمواطنين.. القضاء والكوتة والشيوخ.. محطات مهمة فى «حوار التعديلات»

المشاركون يرفضون أن يكون «الشيوخ» استشاريا ويطلبون منحه صلاحيات تشريعية.. ممثلو الجهات والهيئات القضائية يطالبون بعودة الموازنة المستقلة.. وأحزاب «النور والشعب الديمقراطى والمصريين الأحرار » تتحفظ على «الكوتة» المقترحة للمرأة

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رعب الإخوان بعد خسارة أردوغان فى المحليات

مأزق التنظيم الإرهابى بعد فوز المعارضة بأنقرة وإسطنبول.. والـ«جمهورى» يتوعد: سنطالب بتسليم المجرمين لبلادهم

رئيس الوزراء يوجه ببدء إنشاء 4 أسواق مركزية للجملة فى الجيزة والدلتا والصعيد والقناة

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إيقاف 279 موظفا بعد ثبوت تعاطيهم المخدرات وإحالتهم للنيابة

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الأوقاف تعد خطة رمضان بـ1000 ملتقى تثقيفى و4 آلاف مسجد للاعتكاف

"العصار والمصيلحى" يشهدان توقيع مذكرة تفاهم مع شركة سلينجرو بورم البيلاروسية