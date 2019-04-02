وذكرت هيئة الإذاعة اليابانية "إن إتش كيه"، اليوم الثلاثاء، أن رئيس مكتب شؤون آسيا والمحيط الهادئ بوزارة الخارجية اليابانية كينجي كاناسوغي أجرى اتصالًا هاتفيًا مع الممثل الأمريكي الخاص بشؤون كوريا الشمالية ستيفن بيجن، حيث أطلع بيجن المسؤول الياباني على التحضيرات التي تجرى قبل القمة الأمريكية الكورية الجنوبية.

وتبادل الطرفان وجهات النظر حول كوريا الشمالية وأكدا مواصلة تنسيق السياسات عن كثب بين اليابان والولايات المتحدة وكوريا الجنوبية.

ومن المقرر أن تعقد القمة بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب والرئيس الكوري الجنوبي مون جيه إين في 11 أبريل الجاري بالعاصمة الأمريكية واشنطن .