المعارضة التركية تتوعد الإخوان: سنطالب بتسليم المجرمين لبلادهم

كتب أحمد عرفة

كشف دانيز شام أوغلو، القيادى بحزب الشعب الجمهورى التركى المعارض، خطة المعارضة التركية بعد تحقيقها نتائج إيجابية فى انتخابات المحليات التى أجريت خلال الساعات الماضية، مشيرا إلى أن أحزاب المعارضة التركية تمكنت من الفوز فى عدد من المدن الرئيسية.

وقال القيادى بحزب الشعب الجمهورى التركى المعارض، فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، من أنقرة، إن خطة المعارضة التركية تتمثل فى إعادة ترتيب الدولة وتوزيع القوى، بجانب محاربة الغلاء الحاصل والفساد في بعض المناطق التركية بفعل سياسات أردوغان.

وبشأن سياسة المعارضة التركية حول التواجد الإخوانى فى إسطنبول، قال دانيز شام أوغلو: "سنطالب بتفعيل قانون محاربة الإرهاب وتسليم المجرمين لبلادهم، مع أخذ بعين الاعتبار المواثيق والقوانين الدولية المعنية بحقوق الإنسان وحرية الرأي".

جدير بالذكر أن نتائج الانتخابات المحلية في تركيا أسفرت عن فوز حزب الشعب الجمهوري، أكبر أحزاب المعارضة في تركيا، بكل من بلدية أنقرة، العاصمة الإدارية، وإسطنبول، العاصمة الاقتصادية، وكشفت المعطيات التي نشرتها وكالة أنباء الأناضول الرسمية، استنادًا إلى معطيات مجلس الانتخابات الأعلى، أن مرشح حزب الشعب الجمهوري لرئاسة بلدية أنقرة الكبرى منصور يافاش حصد 50.90٪ من الأصوات وأصبح الرئيس الجديد للبلدية، كما أكد رئيس مجلس الانتخابات الأعلى سعدي جوفين فوز إمام أوغلو ببلدية إسطنبول، فيما كشف الموقع الإلكتروني التابع للمجلس أن إمام أوغلو حصل على 48.80% من الأصوات، بينما توقّفت نسبة يلدريم عند 48.48%.