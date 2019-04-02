المرور: "سيب عربيتك واركب الأتوبيس هتوصل أسرع".. الحافلة توفر ضغط 25 سيارة

كتب عبد الرحمن سيد

قال مصدر أمنى بالمرور، أن مبادرة "سيب عربيتك واركب هتوصل بسرعة" ستساهم فى فك الزحام المرورى الذى يظهر على مدار اليوم بالكامل، وسيحد من الكثافات المرورية للسيارات، ويجب على سائقى الملاكى، والمركبات الأخرى لاستقلال وسائل النقل والمواصلات مثل أتوبيسات النقل التى تكون سعتها 50 مواطنا، و توفر 25 سيارة تقوم بالانتظار فى الطرق وتشغل حيزا من الشارع على أن تكون تلك الأتوبيسات مجهزة وبها كافة الخدمات اللازمة للمواطنين.

و أوضح المصدر، أنه فى حالة استقلال مترو الأنفاق الذى يوفر أعداد كبيرة من السيارات سيساهم فى فرض حالة من السيولة المرورية على الطرق و تكون حلا للزحام على الطرق، لأن معظم شوارع العاصمة ضيقة وكافة العقارات السكنية لا توجد بها أى أماكن لوقوف السيارات، مما يدفع أصحابها للقيام بالانتظار الخاطئ، كما يجب إنشاء جراجات داخل المحافظات فى أرض فضاء لتستوعب السيارات المتواجدة و إنشاء جراجات متعددة الطوابق، ويفضل أن تكون وسط المدن التى تتواجد بها كثافات سكنية عالية.

و شدد المصدر، أنه لابد من التوسع فى شبكات النقل العام مثل الترام ومترو الأنفاق لتساهم فى حل الأزمات المرورية المتواجدة بالطرق، والتى ستدفع معظم المواطنين للتوجه إلى تلك الوسائل للعمل على سحب الكثافات المرورية من الطرق والقيام بإيجاد حلول للزحام يجب الدفع بأتوبيسات مفصلية التى تستوعب مواطنين أكثر.