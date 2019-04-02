القبض على سائق بتهمة الاعتداء الجنسى على طفل بمدينة 6 أكتوبر

كتب بهجت أبو ضيف

ألقت الإدارة العامة لمباحث الجيزة القبض على سائق لاتهامه بالاعتداء الجنسى على طفل بمدينة 6 أكتوبر، وحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.

تلقى قسم شرطة ثان أكتوبر بلاغا يفيد تعرض طفل يبلغ من العمر 10 سنوات للاعتداء الجنسى على يد أحد الأشخاص.

وبإجراء التحريات تبين للمقدم محمد داود رئيس مباحث ثان أكتوبر، أن سائق مقيم بمدينة 6 أكتوبر، استدرج الطفل واعتدى عليه جنسيا، وبإعداد كمين للمتهم تمكن رجال المباحث من القبض عليه، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة، فتم إحالته إلى النيابة للتحقيق.