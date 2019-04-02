السجن المؤبد لـ 3 متهمين بقتل مواطن فى الصف

كتب ــ أحمد حسنى

قضت محكمة جنايات الجيزة، المنعقدة بالعباسية، بمعاقبة 3 متهمين بقتل مواطن بمنطقة الصف بالجيزة، بالسجن المؤبد.

صدر الحكم برئاسة المستشار حمدي السيد الشنوفي، وعضوية المستشارين عادل عبد الهادي ومحمد الحسيني، وأمانة السر وجيه أديب وأبو بكر طه.

وأسندت النيابة للمتهمين " ع.ع"، عامل، و "و.ع"، عامل، و" ع.ع "، عامل، تهمة قتل المجني عليه "س.ع"، عمدا مع سبق الإصرار، وأعدوا لذلك الغرض أسلحة نارية وبيضاء متوجهين مكان تواجده، وما أن ظفروا به حتي أطلق عليه المتهم الأول عيارا ناريا من سلاحه، فيما قام المتهم الثانى بذبح المجنى عليه، للثأر لوالدهم.