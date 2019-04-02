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الداخلية العراقية ترفع حالة التأهب القصوى استعداداً للسيول

الثلاثاء، 02 أبريل 2019 03:17 ص
الداخلية العراقية ترفع حالة التأهب القصوى استعداداً للسيول سيول
وكالات الأنباء
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أعلنت وزارة الداخلية العراقية ، رفع حالة التأهب القصوى في عدد من المحافظات بسبب تهديدات السيول.

 

وبحسب بيان للوزارة فإنها قررت رفع حالة التأهب القصوى في محافظات صلاح الدين وديالى وواسط وميسان وكركوك، بحسب موقع قناة "السومرية نيوز" العراقي.

 

وجاء في البيان أن "الوكيل الأقدم لوزارة الداخلية عقيل الخزعلي أعلن مؤتمر أمني رفع حالة التأهب القصوى في محافظات صلاح الدين وكركوك وديالى وواسط وميسان بسبب تهديدات السيول وارتفاع منسوب المياه".

 

وتضرب السيول عددا من المحافظات العراقية خلال الأيام الماضية، أدت إلى غرق عدد من المناطق.

 

وكانت محافظة كركوك، أعلنت الاثنين، أن الوضع مسيطر عليه في سدة "الدبس"، وأكدت على عدم وجود أي مشكلة.

 

 

 


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