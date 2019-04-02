"الجن" وصديقه وراء سرقة موظف بالإكراه فى بولاق الدكرور

كتب بهجت أبو ضيف

ألقت الإدارة العامة لمباحث الجيزة، القبض على عاطلين لاتهامهما بسرقة موظف بالإكراه ببولاق الدكرور، وحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.

تلقى قسم شرطة بولاق الدكرور بلاغا من " فهد. ع " موظف أفاد فيه أنه أثناء سيره استوقفه شخصين وهدداه بسلاح أبيض (شفرة موس) واستوليا منه على حافظة نقوده وهاتفه المحمول وفرا هاربين.

ومن خلال جمع التحريات تبين أن " فارس.ر" وشهرته "فارس الجن" السابق اتهامه في 5 قضايا اخرهم (سلاح)، و "مصطفى.أ" عاطلين وراء ارتكاب الواقعة.

بإعداد كمين للمتهمين تمكن رجال المباحث من القبض عليهما، وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب الواقعة، فتم إحالتهما إلى النيابة للتحقيق.