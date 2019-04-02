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"الجن" وصديقه وراء سرقة موظف بالإكراه فى بولاق الدكرور

الثلاثاء، 02 أبريل 2019 01:52 م
"الجن" وصديقه وراء سرقة موظف بالإكراه فى بولاق الدكرور حملة أمنية-أرشيفية
كتب بهجت أبو ضيف
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ألقت الإدارة العامة لمباحث الجيزة، القبض على عاطلين لاتهامهما بسرقة موظف بالإكراه ببولاق الدكرور، وحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق. 
 
تلقى قسم شرطة بولاق الدكرور بلاغا من " فهد. ع " موظف أفاد فيه أنه أثناء سيره استوقفه شخصين وهدداه بسلاح أبيض (شفرة موس) واستوليا منه على حافظة نقوده وهاتفه المحمول وفرا هاربين. 
 
ومن خلال جمع التحريات تبين أن " فارس.ر" وشهرته "فارس الجن" السابق اتهامه في 5 قضايا اخرهم (سلاح)، و "مصطفى.أ" عاطلين وراء ارتكاب الواقعة. 
 
بإعداد كمين للمتهمين تمكن رجال المباحث من القبض عليهما، وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب الواقعة، فتم إحالتهما إلى النيابة للتحقيق. 
 

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