الاثنين.. ندوة تعزيز العلاقات التجارية بين مصر وفنلندا فى إدارة المياه

كتبت ــ رباب فتحى

تنظم السفارة الفنلندية ندوة لتعزيز العلاقات والشراكة التجارية بين مصر وفنلندا في مجال إدارة ومعالجة المياه، والاقتصاد الدائرى بالإضافة لدعم الصادرات المصرية للسوق الفنلندى، يوم الاثنين المقبل، بحسب بيان من السفارة اليوم.

والاقتصاد الدائرى هو نظام اقتصادى يهدف لتقليل المخلفات والاستخدام الأفضل للموارد.

وأوضح البيان أن هذه الندوة هي ثمار تعاون مشترك بين السفارة الفنلندية بالقاهرة وهيئة الشراكة الفنلندية وجمعية رجال أعمال الإسكندرية .

وتعد فنلندا من الدول الرائدة في مجال طرح الحلول للإدارة المستدامة لمصادر المياه والاقتصاد الدائري.وستقوم هذه الندوة بعرض أحدث النظم المستخدمة في فنلندا في إدارة ومعالجة المياه بالتعاون مع منتدى المياه الفنلندى وهو شبكة تضم الشركات العاملة في مجال المياه في فنلندا مع مجموعة من المراكز البحثية والجامعات.

وتابع البيان أن هذه الندوة تضم 17 شركة فنلندية تعمل في مجال المياه ومعالجة مياه الصرف والرواسب الطينية والوقود الحيوي. كما ستحضر هذه الندوة عدة شركات مصرية من القطاعي العام والخاص .

وتقود هيئة الشراكة الفنلندية إحدى الجهات المنظمة لهذه الندوة برنامجا لتعزيز التعاون التجاري مع الشركات الفنلندية بهدف خلق تأثيرات إيجابية بعيدة المدى في مجال التنمية، وتقوم أيضاً بتوفير التمويل للشركات الفنلندية والمشاركة مع الجهات المعنية والاستشارات التي يمكن ان تساعد في تقييم الفرص التجارية في الدول الأجنبية. وتقدم تلك الخدمات للشركات والمؤسسات التعليمية والهيئات غير الحكومية وغيرها.

وتهدف الندوة الى طرح الخبرات الفنلندية في السوق المصري في قطاعات إدارة المياه المستدامة والاقتصاد الدائري بالإضافة الي دعم الصادرات المصرية الى فنلندا.