الاثنين.. قناة "ديسكفرى" تبث أحداث فتح توابيت فرعونية على الهواء لأول مرة

كتبت رباب فتحى

قالت صحيفة "الإندبندنت" البريطانية، إن قناة "ديسكفرى" من المقرر أن تبث حلقة مباشرة لنقل أحداث فتح تابوت فرعونى قديم على الهواء مباشرة من مصر لأول مرة على شاشات التلفزيون.

وستبث المحطة حلقة خاصة تحت اسم "رحلة استكشافية: مصر على الهواء مباشرة يوم الاثنين، حيث تظهر اكتشافات جديدة ومثيرة يوما بعد يوما.

وعندما سئل المضيف جوش جيتس عن اعتقاده بشأن ما سيجده عند فتح التابوت الحجرى، قال "هذا النوع من الجمال هو أننى لا أعرف، وأعتقد أن هذا ممتع". وتابع قائلا "نحن نعلم أن هناك الكثير من المومياوات الموجودة هناك".

وأضاف جيتس أن موقع الدفن الذى سيبثون منه هو مكان الراحة الأخير لبعض المصريين القدماء من الطبقة العليا ويتوقع العثور على رفات.

وستقوم القناة بتصوير الحلقة فى موقع يشرف عليه مصطفى وزيرى، الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار فى مصر .