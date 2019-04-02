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الإفتاء فى موشن جرافيك: التقصير بأداء الواجب لا يقل خطورة عن الإرهاب

الثلاثاء، 02 أبريل 2019 11:03 ص
الإفتاء فى موشن جرافيك: التقصير بأداء الواجب لا يقل خطورة عن الإرهاب دار الإفتاء المصرية
كتب لؤى على
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أكدت دار الإفتاء المصرية، أن الإهمال فى أداء الواجب لا يقل فى خطورته وآثاره عن الإرهاب والتخريب، فالفرد الذى يهمل فى أداء عمله تهاونًا أو تكاسلًا، يُلْحِقُ بمجتمعه الكثير من الخسائر المادية والبشرية.

وأضافت الدار في فيديو موشن جرافيك أنتجته وحدة الرسوم المتحركة بها أن لكل منا دورًا يجب القيام به على أكمل وجه، فإذا قصر أحدنا في واجبه وأهمل عمله كان عاصيًا لله ولرسوله، ومفسدًا في الأرض، وخائنًا للأمانة التي ائتُمِنَ عليها، يقول الله تعالى: ﴿إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَى أَهْلِهَا﴾، ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: «كُلُّكُمْ رَاعٍ .. وَكُلُّكُمْ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ».

وحذرت الدار في نهاية الفيديو المسلمين جميعًا من أن يكونوا بإهمالهم من الخائنين للأمانة والمفسدين فى الأرض.


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دار الافتاء

موشن جرافيك

مفتى الجمهورية

الرسوم المتحركة

شوقى علام

المسلمين




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