افتتاح مشروعات فى مركز صدفا بـ9 ملايين جنيه خلال احتفالات العيد القومى لأسيوط

أسيوط – فريق المحافظات

أعلن اللواء جمال نورالدين، محافظ أسيوط، عن افتتاح وتفقد ووضع حجر أساس لعدد من المشروعات الخدمية بمركز صدفا بتكلفة تصل إلى 9 ملايين و210 آلاف جنيه لخدمة أهالى المركز والقرى التابعة له، وذلك خلال احتفالات المحافظة بعيدها القومى الموافق 18 أبريل من كل عام، موضحاً أن الدولة تولى اهتماماً خاصاً بالصعيد وخاصة محافظة أسيوط التى تعتبر عاصمة الصعيد والانتهاء من المشروعات المقررة فى الوقت المحدد له.

وقال حسين كشك رئيس مركز ومدينة صدفا، إنه سيتم تفقد عدد من المشروعات الحيوية التى تخدم المواطن بمركز صدفا ضمن الخطة الشاملة للتطوير والنهوض بالمحافظة منها (مبنى الوحدة المحلية بالدوير بتكلفة 100 ألف جنيه، ومسجد البارود البحرى الشرقى بتكلفة مليون و560 ألف جنيه، ومدرسة كيمان سعيد بتكلفة مليون و292 ألف جنيه، ومدرسة الشناينة الابتدائية بتكلفة مليون و865 ألف جنيه، ومدرسة الشهيد المقدم مهران عبد الرحيم بتكلفة 3 ملايين و792 ألف جنيه فضلاً عن تفقد أعمال تطوير مدخل المركز عند قرية البربا من الجهة البحرية بتكلفة 250 ألف جنيه، ومدخل المركز عند قرية نزلة الأبلق بتكلفة 200 ألف جنيه، ومدخل قرية مجريس بتكلفة 100 ألف جنيه، ومدخل مبنى الوحدة المحلية بأولاد الياس بـ50 ألف جنيه)، مضيفاً أنه سيتم وضع حجر أساس مسجد فرغلى محمد شيمى بمدينة صدفا.

وفى سياق آخر، أكد محافظ أسيوط مواصلة العمل فى تطوير وتجميل كافة الميادين والشوارع الرئيسية بالمحافظة طبقاً للخطة الموضوعة خاصاً مع اقتراب الاحتفال بالعيد القومى للمحافظة، لافتاً إلى التعاون بين كل الجهات المعنية بالمحافظة لتعود إلى سابق عهدها كـ"عاصمة للصعيد" مشيراً إلى إعادة استغلال كافة الإمكانات المتاحة تحت إشراف متخصصين فى المجالات المختلفة وتعظيم الموارد بتدوير بقايا الحملات الميكانيكية والمخزون السلعى لتصنيع المقاعد والبرجولات والمظلات والأسوار الحديدية التى تستخدم فى التطوير والتجميل.

وأضاف المحافظ أنه جارى تطوير وتجميل ميدان عمر مكرم أمام بوابة الجامعة ودهان البلدورات والأعمدة ووضع برجولات ومظلات والمقاعد وأماكن انتظار فى الميادين والشوارع بعد إعادة تدويرها على يد طلاب مدارس التعليم الفنى وذلك نتائج التدريبات الميدانية والعملية لهم حيث تم توزيعها على الأماكن والمتنزهات والميادين المختلفة، مشيراً إلى تكثيف العمل فى تنفيذ التصورات والتصميمات الجمالية التى تم تحديدها من قبل لجنة التطوير المشكلة وذلك لإعادة الوجه الحضارى والجمالى للميادين والشوارع الحيوية.

وكلف محافظ أسيوط، محمد البشير رئيس حى غرب أسيوط بالإشراف والمتابعة المستمرة والدائمة لتنفيذ الخطة طبقاً للمواعيد المحددة والتى تشمل رفع كفاءة وتنظيف الشوارع والطرق وأعمال التشجير والنظافة ودهان البلدورات والأعمدة وإصلاحها وتزويدها بكشافات إنارة جديدة فضلاً عن إزالة اعلانات الطرق المكسورة والتى تشوه وتؤثر على المنظر العام بالشوارع والطرق.