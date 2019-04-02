استطلاع : 21.2% من الكوريين الجنوبيين يفضلون زعيم المعارضة كمرشح لرئاسة البلاد

سول (أ ش أ)

كشفت نتائج استطلاع للرأى أجرته وكالة ريال متر المتخصصة فى الاستطلاعات اليوم الثلاثاء، أن زعيم حزب كوريا للحرية المعارض الرئيسى هوانج جيو-آن، جاء فى المركز الأول من بين المرشحين للانتخابات الرئاسية المقبلة للشهر الثالث على التوالى.

وذكرت وكالة أنباء يونهاب الكورية الجنوبية أن الاستطلاع الذى شارك فيه 2516 ناخبا فى جميع أنحاء البلاد خلال الفترة من 25 و29 من مارس الماضي، أشار إلى أن 21.2% من المستطلع آراؤهم يفضلون هوانج مرشحا رئاسيا للانتخابات المقبلة بزيادة قدرها 3.3% مقارنة بشهر فبراير الماضى.

وسجل هوانج زيادة مستمرة للشهر الرابع على التوالى، متجاوزا 20% للمرة الأولى؛ ليأتى رئيس الوزراء الحالى لى ناك-يون فى المركز الثانى مسجلا 14.9% بعد أن كان فى المركز الثالث، ويليه الرئيس الأسبق الراحل يو سى-مين 12.0%.

ومن المقرر أن تجرى الانتخابات الرئاسية الكورية الجنوبية فى عام 2022.