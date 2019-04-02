إعدام 25.5 طن أسماك ماكريل غير صالحة للاستخدام الآدمى بالخانكة

القليوبية إبراهيم سالم

قامت إدارة مراقبة الأغذية التابعة لمديرية الصحة بالقليوبية، وبناء على تعليمات الدكتور حمدي الطباخ وكيل وزارة الصحة بالقليوبية، وتحت رعاية سامى رجب مراقب عام المديرية، بالتنسيق مع مكتب الأغذية بالعبور، بتشديد الرقابة على الأسواق والمحلات التجارية وأماكن تداول الأغذية، حيث تم إعدام 1711 كرتونة سمك ماكريل مجمد بإجمالى 25665 كيلو، غير صالحة للاستهلاك الآدمى بقرار من النيابة العامة، بالمدفن الصحى بالخانكة.

وأكدت إدارة مراقبة الأغذية بمديرية الصحة برئاسة الدكتورة ألفت عبد الرؤوف مدير الإدارة، أن الضبطية والإعدام تم بالتنسيق مع مباحث التموين بالقليوبية ومعهد بحوث الحيوان، وذلك فى إطار مواجهة جشع التجار والحفاظ على صحة المواطنين من تلك الأغذية.

كما تم تحرير عدد من المحاضر طبقا للقرار الوزارى 97 لسنه 67 لعدم حمل العاملين بالأغذية شهادات صحية والقرار الوزارى رقم 96 لسنه 67 لعدم استيفاء أماكن تداول الأغذية للاشتراطات الصحية، وتمت التوصية بغلق للمنشآت التى لا يوجد بها ترخيص وذلك فى إطار سياسة وزارة الصحة للحفاظ على صحة المواطنين.