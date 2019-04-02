video7
سوبر كورة
دوت مصر
عين
Ads
الثلاثاء، 02 أبريل 2019 10:34 م
خالد صلاح
الرئيسية حوادث

إعدام 25.5 طن أسماك ماكريل غير صالحة للاستخدام الآدمى بالخانكة

الثلاثاء، 02 أبريل 2019 08:56 م
إعدام 25.5 طن أسماك ماكريل غير صالحة للاستخدام الآدمى بالخانكة اعدام الأسماك
القليوبية إبراهيم سالم
إضافة تعليق

قامت إدارة مراقبة الأغذية التابعة لمديرية الصحة بالقليوبية، وبناء على تعليمات الدكتور حمدي الطباخ وكيل وزارة الصحة بالقليوبية، وتحت رعاية سامى رجب مراقب عام المديرية، بالتنسيق مع مكتب الأغذية بالعبور، بتشديد الرقابة على الأسواق والمحلات التجارية وأماكن تداول الأغذية، حيث تم إعدام  1711 كرتونة سمك ماكريل مجمد بإجمالى 25665 كيلو، غير صالحة للاستهلاك الآدمى بقرار من النيابة العامة، بالمدفن الصحى بالخانكة.

 

وأكدت إدارة مراقبة الأغذية بمديرية الصحة برئاسة الدكتورة ألفت عبد الرؤوف مدير الإدارة، أن الضبطية والإعدام تم بالتنسيق مع مباحث التموين بالقليوبية ومعهد بحوث الحيوان، وذلك فى إطار مواجهة جشع التجار والحفاظ على صحة المواطنين من تلك الأغذية.

 

كما تم تحرير عدد من المحاضر طبقا للقرار الوزارى 97 لسنه 67 لعدم حمل العاملين بالأغذية شهادات صحية والقرار الوزارى رقم 96 لسنه 67 لعدم استيفاء أماكن تداول الأغذية للاشتراطات الصحية، وتمت التوصية بغلق للمنشآت التى لا يوجد بها ترخيص وذلك فى إطار سياسة وزارة الصحة للحفاظ على صحة المواطنين.

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

الحماية المدنية تسيطر على حريق بثلاجة غذائية بطوخ

اخبار القليوبية

مدينة الخانكة

القليوبية

العبور

سمك مجمد

سمك مكريل




لا تفوتك
دار الإفتاء تجيب عن حكم الاحتفال بموالد آل البيت وأولياء الله الصالحين

دار الإفتاء تجيب عن حكم الاحتفال بموالد آل البيت وأولياء الله الصالحين

المرور ينشر 20 سيارة مجهزة بتقنيات حديثة فى رصد المخالفات أعلى الطرق

المرور ينشر 20 سيارة مجهزة بتقنيات حديثة فى رصد المخالفات أعلى الطرق

صفعة كبرى على وجه أردوغان.. الرئيس التركى تخلى عن السياسات العقلانية وتوجه إلى الحيل الدينية ففشل.. وانتخابات المحليات كشفت الحجم الحقيقى لـ"العدالة والتنمية".. وخبراء: كان يستجدى أصوات العاهرات من أجل الفوز

صفعة كبرى على وجه أردوغان.. الرئيس التركى تخلى عن السياسات العقلانية وتوجه إلى الحيل الدينية ففشل.. وانتخابات المحليات كشفت الحجم الحقيقى لـ"العدالة والتنمية".. وخبراء: كان يستجدى أصوات العاهرات من أجل الفوز

"بداية رمضان".. امتحانات نهاية العام بالجامعات تنطلق أوائل مايو المقبل ولمدة 3 أسابيع.. خالد عبد الغفار يؤكد الالتزام بخريطة العام الدراسى.. وإعلان الجداول مبكرا.. والالتزام بالتصحيح الإلكترونى بكافة الجامعات

"بداية رمضان".. امتحانات نهاية العام بالجامعات تنطلق أوائل مايو المقبل ولمدة 3 أسابيع.. خالد عبد الغفار يؤكد الالتزام بخريطة العام الدراسى.. وإعلان الجداول مبكرا.. والالتزام بالتصحيح الإلكترونى بكافة الجامعات

اتحاد الكرة : الأهلى يواجه المقاصة 10 أبريل فى الدورى

اتحاد الكرة : الأهلى يواجه المقاصة 10 أبريل فى الدورى

اعرفى فوائد واستخدامات ماء الورد لإزالة الهالات السوداء

اعرفى فوائد واستخدامات ماء الورد لإزالة الهالات السوداء

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة