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إضاءة معابد الأقصر باللون الأزرق فى اليوم العالمى للتوحد

الثلاثاء، 02 أبريل 2019 11:54 م
إضاءة معابد الأقصر باللون الأزرق فى اليوم العالمى للتوحد محافظ الأقصر المستشار مصطفى ألهم
الأقصر – أحمد مرعى
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شاركت محافظة الأقصر  اليوم الثلاثاء، الموافق 2 من أبريل بالذكرى الـ 12 لليوم العالمي للتوعية بمرض التوحد 2019، والتى تقام هذا العام تحت شعار "التقنيات المساعدة ، والمشاركة الفعالة ".

ويهدف الاحتفال هذا العام إلي التركيز على الاستفادة من استخدام التقنيات المساعدة للأشخاص المصابين بمرض التوحد، بوصف تلك التقنيات أدوات تساعد في إزالة الحواجز التي تحول دون مشاركاتهم الاجتماعية والاقتصادية والسياسية الكاملة في المجتمع، وفي تعزيز المساواة والإنصاف والشمول.

وأوضح محافظ الأقصر المستشار مصطفى ألهم، أنه تم مساء اليوم إضاءة معبد الأقصر  باللون الأزرق للمشاركة فى اليوم العالمى للتوعية بمرض طيف التوحد ،وفقا لتعليمات مجلس الوزراء وفى اطار  واجبنا نحو مرضى التوحد للتوعية بماهية هذا المرض و سبل تحسين حياة الأطفال والبالغين الذين يعانون من هذا المرض وسبل التعامل الصحيحة معهم .

يذكر أن الجمعية العامة للأمم المتحدة قد حددت في ديسمبر2007 بموجب قرارها رقم 139/62، يوم 2 أبريل بوصفه اليوم العالمي للتوعية بمرض التوحد لتسليط الضوء على الحاجة إلى تحسين حياة الأطفال والبالغين الذين يعانون من هذا المرض، بما يكفل لهم التنعم بحياة كريمة على أكمل وجه، وبدأ الاحتفال به عالمياً لأول مرة في عام 2008.

ويعتبر مرض التوحد من الأمراض المتعارف عليها حديثاً في العالم، وتشير بعض الدراسات إلى أن نسبة المصابين بالتوحد في العالم أكثر من نسبة مصابي مرض السرطان نفسه.


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