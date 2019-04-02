إزالة 241 حالة تعدى بالشرقية على مساحة 33 ألف متر خلال شهر مارس

الشرقية - إيمان مهنى

تمكنت الأجهزة التنفيذية بالشرقية، من إزالة 241 حالة تعدى على الأراضى الزراعية بمساحة 33 ألف مترآ خلال شهر مارس بمختلف مراكز ومدن المحافظة.

فقامت رئاسة مركز ومدينة فاقوس، بإزالة 17 حاله تعدى بمساحة فدان و3 قيراط و11 سهم، بإجمال 4 آلاف و805 متراً ، كما قامت رئاسة مركز ومدينة الحسينية بإزالة 27 حاله تعدى بمساحة 21 قيراط، و2 سهم بإجمالى 3 آلاف 689 متراً.

كما تمكنت رئاسة مركز ومدينه منيا القمح من إزالة 7 حالات تعدى بمساحة 1677 متراً، قامت رئاسة مركز ومدينة بلبيس بإزالة 81 حالة تعدى بمساحة فدان و22 قيراط و16 سهم بإجمالى 8 آلاف و166 متراً، وقامت رئاسة مدينة منشأة أبو عمر بإزالة 2 حالة تعدى بمساحة311 م٢.

يذكر أنه خلال شهر مارس تم إزالة 134 حالة تعدى بالبناء المخالف على الأراضى الزراعية بمساحة 18 ألف و648 مترآ بمراكز ومدن (فاقوس – الحسينية – منيا القمح – بلبيس – منشأة أبو عمر) بالإضافة إلى إزالة ١٠٧ حالة تعدى على الأراضى الزراعية بمساحة ١٤ ألف ٤١٤ مترآ بمراكز ومدن (الزقازيق - ههيا – مشتول السوق - ابو حماد – القرين – الإبراهيمية - ديرب نجم - أولاد صقر)، ليصبح إجمالى الحالات التى تم إزالتها (241) حالة تعدى على الأراضى الزراعية بمساحة 33 ألف و62 متراً خلال شهر مارس وذلك بمختلف مراكز ومدن المحافظة .