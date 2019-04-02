أمير الكويت يتلقى رسالة خطية من الرئيس الفلسطينى تتعلق بالعلاقات الثنائية

الكويت (أ ش أ)

تلقى أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح اليوم الثلاثاء، رسالة خطية من الرئيس الفلسطينى محمود عباس، تتعلق بالعلاقات الثنائية التى تربط البلدين والشعبين الشقيقين، وسبل تنميتها وتعزيزها فى جميع المجالات.

وقام بتسليم الرسالة لوزير شؤون الديوان الأميرى الكويتى الشيخ على جراح الصباح، سفير فلسطين لدى الكويت رامى طهبوب.

تجدر الإشارة إلى أن أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، والرئيس الفلسطينى محمود عباس، التقيا أول أمس الأحد، خلال مشاركتهما فى فعاليات القمة العربية الثلاثين، التى عقدت فى تونس.