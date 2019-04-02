أطباء ينجحون فى استخراج سيخ حديدى اخترق جسد طفل وخرج من رقبته بطنطا

الغربية – مصطفى عادل

نجح فريق من أطباء قسم جراحة الأوعية الدموية بمستشفى طنطا الجامعى فى إنقاذ طفل من الموت، بعد اختراق سيخ حديدى لجسده من منطقة الإبط اليسرى وخروجه من رقبته من الخلف، مارا بالضفيرة العصبية التى تحرك عضلات الذراع اليسرى بالكامل والأوردة والشرايين التى تغذى الدماغ.

وأنقذت العناية الإلهية الطفل من عدم اختراق السيخ الحديدى للرئة اليسرى، وتم استخراج السيخ بدون إصابة الضفيرة العصبية، وتم نقل الطفل للعناية المركزة.

وكان المستشفى قد استقبل طفل يبلغ من العمر 13عاما، بمستشفى طوارئ طنطا الجامعى مصاب باختراق سيخ حديدى منطقة الإبط ليخرج من رقبته من الخلف، ماراً بالضفيرة العصبية التى تحرك عضلات الذراع اليسرى بالكامل والأوردة والشرايين التى تغذى الدماغ، وتم التعامل معه بواسطة أطباء قسم جراحة الأوعية الدموية، وهم الدكتور هشام العشرى، والدكتور أحمد البربرى، والدكتور إيهاب إيهاب حمدى، والدكتور عماد سلام، والدكتور أحمد بدوى، والدكتور أحمد عبد البارى، والدكتور عبدالرحمن ناجى، والدكتور محمد حسن عبد العاطى، وطاقم اطباء التدخير الذى ضم كل من الدكتور سليم حجازى، والدكتور طارق عبد الحى، والدكتورة مارتينا فرج، والدكتورة هبة ذكريا، والدكتورة مروة عرابى، والدكتورة شيما سعد، والدكتورة زينب توفيق، والدكتورة حنان السعيد.

وتم استخراج السيخ دون أن تتعرض الرئة اليسرى لأذى وبدون إصابة الضفيرة العصبية، وتم التأكد من عمل الأعصاب الحسية والحركية للذراع بشكل سليم، ووضع الطفل بالعناية المركزة تحت الملاحظة.























