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7 ضوابط لامتحانات مايو الإلكترونية للصف الأول الثانوى.. تعرف عليها

الجمعة، 19 أبريل 2019 09:00 ص
7 ضوابط لامتحانات مايو الإلكترونية للصف الأول الثانوى.. تعرف عليها امتحانات - أرشيفية
كتب محمود طه حسين
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أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، ضوابط وإجراءات تتعلق بالاختبارات الإلكترونية للصف الأول الثانوى المقرر إجراؤها 19 مايو المقبل.. "اليوم السابع" يقدم فى 7 معلومات أبرز هذه الضوابط.

1 - عدم تسكين طلاب "المدارس الخاصة، المعاهد القومية، المنازل، الخدمات" على المدارس المحددة كمقار تقدير.

2  - تسكينهم بمدارس حكومية مزودة بالبنية التكنولوجية اللازمة.

3 - توفير أجهزة التابلت لطلاب المنازل وتوزيعها على الطلاب أثناء بدأ الاختبار يوميًا وجمعها عقب انتهاء الاختبار وذلك على سبيل العهدة.

4 التأكد من جاهزية المدارس الحكومية بالبنية التكنولوجية لتمكين الطلاب من أداء الاختبارات إلكترونيًا.

5 - التأكد من جاهزية التابلت الخاصة بالطلاب وإزالة العقبات التى تحول دون جاهزية التابلت.

6 - جاهزية التابلت تقع على مسئولية الطالب.

7 تقدير المواد الدراسية للاختبارات سيبدأ يوم 22 مايو المقبل.


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