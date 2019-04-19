7 ضوابط لامتحانات مايو الإلكترونية للصف الأول الثانوى.. تعرف عليها

كتب محمود طه حسين

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، ضوابط وإجراءات تتعلق بالاختبارات الإلكترونية للصف الأول الثانوى المقرر إجراؤها 19 مايو المقبل.. "اليوم السابع" يقدم فى 7 معلومات أبرز هذه الضوابط.

1 - عدم تسكين طلاب "المدارس الخاصة، المعاهد القومية، المنازل، الخدمات" على المدارس المحددة كمقار تقدير.

2 - تسكينهم بمدارس حكومية مزودة بالبنية التكنولوجية اللازمة.

3 - توفير أجهزة التابلت لطلاب المنازل وتوزيعها على الطلاب أثناء بدأ الاختبار يوميًا وجمعها عقب انتهاء الاختبار وذلك على سبيل العهدة.

4 - التأكد من جاهزية المدارس الحكومية بالبنية التكنولوجية لتمكين الطلاب من أداء الاختبارات إلكترونيًا.

5 - التأكد من جاهزية التابلت الخاصة بالطلاب وإزالة العقبات التى تحول دون جاهزية التابلت.

6 - جاهزية التابلت تقع على مسئولية الطالب.

7 - تقدير المواد الدراسية للاختبارات سيبدأ يوم 22 مايو المقبل.